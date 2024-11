Christmas Town, quest’anno tutti a cena con Babbo Natale

CATANIA – Hai mai immaginato di poter sedere a tavola con Babbo Natale per una cena magica, dove il menu prevede mousse di fior di neve, alberelli di patate, bastoncini di sfoglia, foreste impanate, morbida barba di bianco latte e polvere di stelle zuccherata? Quest’anno a Christmas Town, il più grande Parco tematico dedicato al Natale del Sud Italia, succederà anche questo.

Col suo abito rosso fiammante decorato di pelliccia, cintura di cuoio e stivali neri consumati dal lungo viaggio, il Babbo più amato dai bambini – con la sua voce profonda e calda – darà il “benvenuto” a tutti coloro che vorranno provare l’emozione dei profumi e dei sapori che solo le feste sanno regalare. Un’occasione unica per farsi avvolgere dall’atmosfera natalizia, che si porta dietro gioia, gentilezza, condivisione, speranza, ma anche ricordi, calore di famiglia e desideri nascosti nel più profondo del cuore.

Momenti di pura meraviglia che, dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, si potranno vivere nel capoluogo etneo, durante la visita al Villaggio che illuminerà a festa il Centro fieristico Le Ciminiere.

Dopo aver fatto un giro sulla ruota panoramica, aver fotografato Grinch, elfi e renne; dopo aver pattinato sul ghiaccio, instagrammato baci sotto il vischio e momenti iconici, visitato la fabbrica dei giocattoli, scritto la classica letterina e assistito a uno degli spettacoli in programma (a rotazione) nei tre grandi teatri che si animeranno in contemporanea (con show di magia, Musical e Circus), quest’anno sarà anche possibile cenare al suono delle campanelle più festose: quel tintinnio che accompagna i momenti indelebili della festa più attesa dell’anno.

Un abbraccio, un sorriso, la storia di una lunga leggenda e l’augurio di “buone feste” direttamente dalla vivavoce di Santa Claus: “La Cena con Babbo Natale” è un esclusivo evento all’interno di “Christmas Town” nel nuovissimo ”Ristorante di Natale” a battesimo in questa edizione 2024, che rilancia con il tema “believe”, credi sempre nei tuoi sogni. Ancora più grande. Ancora più ricco di attrazioni. Ancora più emozionate.