Il Fadiesis Accordion Festival 2024 celebra Santa Cecilia

Domani a Palazzo Bernardini, venerdì 22 novembre al Santuario di San Francesco da Paola e domenica 24 novembre nello spazio Opera Luce in via la Martella, 64, i tre appuntamenti novembrini del Faf sono vere Contaminazioni tra drammaturgia, tecnologie digitali e musica.

Venerdì 22 novembre l’omaggio alla patrona della musica prevede un doppio appuntamento, una passeggiata con notazioni storico-architettoniche delle chiese del centro storico di Matera e un concerto con la fisarmonica di Gianni Fassetta e il flauto di Yuri Ciccarese.

A seguito del successo dei tre concerti di settembre, seguiti da un folto pubblico, la quattordicesima edizione del Fadiesis Accordion Festival (Faf) torna nella città dei Sassi in occasione della ricorrenza della patrona della musica Santa Cecilia. Da domani 20 novembre il Festival Internazionale fisarmonicistico, promosso dall’Associazione musicale Fadiesis di Pordenone, sarà nuovamente a Matera e proporrà tre concerti a ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

La rassegna 2024, dal tema Contamiazioni, propone due appuntamenti realizzati in collaborazione il 20 novembre con Maté Solisti Lucani e il 24 novembre con MaterElettrica Ensemble. Venerdì 22 novembre il gradito ritorno del Maestro Gianni Fassetta alla fisarmonica che, in duo con il flautista Yuri Ciccarese, si esibirà al Santuario di San Francesco da Paola.

Il primo dei tre concerti è in programma domani mercoledì 20 novembre a Palazzo Bernardini, dimora storica materana con accesso dall’Arco di piazza del Sedile, dove alle 20:30 andrà in scena uno spettacolo teatrale dedicato alla pluralità della femminilità e alle sue antiche radici divine. Donne di diversa natura — nubili, madri, mogli, intellettuali e sacerdotesse dell’amore — si incarnano negli archetipi di dee come Demetra, Atena, Artemide e Afrodite. Attraverso la loro voce, rivivono e condividono le profonde essenze femminili che ciascuna rappresenta e il loro sdegno per l’abbandono dei propri culti e templi, sacrificati al culto esclusivo di Demetra, la Madre. Su testi e regia di Rosalia Stellacci, agiranno in scena: Stefania Carulli (Afrodite), Floriana Gravela (Artemide), Maria Teresa Melodia (Demetra), Lucia Bolognese (Atena). Ad accompagnarle il sax di Marianna di Ruvo.

Venerdì 22 novembre il FAF 2024 rende omaggio a Santa Cecilia con un doppio appuntamento: una passeggiata sulle tracce della storia e dell’architettura di alcune fra le più belle chiese del centro di Matera e un concerto: Mantice Sacro – Luoghi e note dell’anima.

Alle 18:30, con partenza dalla chiesa di San Giovanni Battista, nell’omonima piazza, Elena Baldassarre (autrice del libro I luoghi dell’anima. Storia, racconti, passeggiate tra le chiese di Matera “Edizioni Altrimedia – Logos”) accompagnerà i partecipanti alla passeggiata illustrando le facciate delle chiese San Giovanni Battista, di San Domenico, Mater Domini e della Cripta dello Spirito Santo, di Santa Lucia al Piano e infine di San Francesco di Paola. Nel Santuario, accolti dal rettore don David Mannarella, alle 20:30 Yuri Ciccarese, flauto, e Gianni Fassetta, fisarmonica, eseguiranno un concerto dedicato al sacro nella sua dimensione più ampia con musiche Caccini, Bach, Mozart, Albinoni, Puccini, Paterson, Morricone, Piazzolla.

Il terzo e ultimo concerto del Fadiesis Accordion Festival 2024 a Matera, si terrà domenica 24 novembre nello spazio Opera Luce in via la Martella, 64 e sarà un concerto in cui in cui il mondo biologico e quello digitale si incontrano e si fondono. Realizzato in collaborazione con MaterElettrica e affidato nell’esecuzione a Mario Spada, elettronica e VR

Dario Mattia, elettronica, il concerto Realtà Miste offrirà un’inedita esperienza d’ascolto in cui dimensione virtuale e suoni sintetici rispondono e si intersecano ai ritmi naturali.

“Torniamo a Matera sulla scorta del grande affetto che il pubblico ci ha riservato durante i tre concerti tenuti a settembre- afferma Gianni Fassetta, direttore artistico del Fadiesis Accordion Festival – e proponiamo un concerto dove la fisarmonica è protagonista e altri due appuntamenti in cui le note si accompagnano all’azione drammaturgica e alle tecnologie digitali. Il Fadiesis Accordion Festival crea quest’anno nuove trame musicali in una contaminazione che prende forma sonora grazie alle collaborazioni con il team creativo di MaterElettrica. Tuttavia non dimentichiamo la fisarmonica, che continua a cercare sorgenti innovative nell’antica musica sacra”.

L’ingresso ai concerti di novembre del Fadiesis Accordion Festival a Matera è gratuito, fino a esaurimento posti. La passeggiata prevede un numero massimo di 25 partecipanti, si consiglia la prenotazione scrivendo a: eventi@fadiesis.org

Il Fadiesis Accordion Festival 2024 è realizzato con il patrocinio di: Regione Friuli Venezia Giulia; Fondazione Friuli; Provincia e Comune di Matera; Comune di Pordenone; Santuario di San Francesco da Paola.

Hanno collaborato all’edizione 2024 del Faf: Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera; Orchestra Sinfonica di Matera; Materelettrica; Associazione Matè; Alma Camere; Raffaele Laterza – Rappresentanze termoidrauliche per Basilicata e Puglia; S.i.t.i. Srl; Cartoleria Montemurro.