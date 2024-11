Riverbed nomina Kris Luhrsen come Chief Revenue Officer

Riverbed, leader nella AI Observability, ha nominato Kris Luhrsen nuovo Chief Revenue Officer (CRO). Luhrsen guiderà la crescita e le strategie commerciali di Riverbed, supervisionando il canale, le partnership strategiche, i rinnovi, il supporto al cliente, le consulenze IT, i servizi professionali e le operazioni delle vendite.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Kris Luhrsen nel nostro team,” ha dichiarato Dave Donatelli, CEO di Riverbed. “La profonda conoscenza del settore, la capacità di guidare la crescita e le vendite, e l’esperienza nel coordinamento di team ad alte performance lo rendono la persona ideale per potenziare la nostra divisione vendite e stimolare l’espansione delle nostre soluzioni di observability e acceleration.”

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Riverbed in un momento in cui la nostra piattaforma AI-powered e le soluzioni leader del settore stanno raggiungendo buoni risultati,” ha commentato Kris Luhrsen, Chief Revenue Officer di Riverbed. “Sono impaziente di supportare i nostri clienti nell’ottimizzare la propria Digital Experience, migliorare le operazioni IT e ottenere vantaggi concreti.”

Luhrsen porta con sé decenni di esperienza alla guida di organizzazioni di vendita, nel miglioramento delle strategie commerciali e nella gestione della crescita. Vanta una importante expertise nell’implementazione di processi che migliorano la coerenza, l’efficienza e la produttività all’interno delle imprese.

Prima di unirsi a Riverbed, Luhrsen è stato Chief Revenue Officer in Venafi, un vendor di soluzioni di cybersecurity acquisito da CyberArk. Ha ricoperto anche il ruolo di President of North America Sales in SUSE, azienda specializzata in software open-source, e ha ricoperto posizioni senior nelle vendite in VMware e Cisco.

Luhrsen ha conseguito una laurea in Scienze presso la Kelly School of Business dell’Indiana University.

La nomina di Luhrsen segue il recente rilascio della Riverbed Platform e l’introduzione di nuove soluzioni di observability dei dati e AIOps, tra cui Aternity Mobile, NPM+ per superare i punti ciechi nella rete, Riverbed IQ 2.0 e il primo modulo di terze parti per Riverbed Unified Agent – Aternity per Intel Thunderbolt e Wi-Fi. Inoltre, Riverbed ha recentemente ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui: Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2024 for Digital Employee Experience Management Tools (DEX); Leader nel GigaOm Radar Report 2024 for Network Observability; Outperformer nel GigaOm Radar Report for AIOps 2024; e Visionary nel Gartner® Magic Quadrant™ 2024 for Digital Experience Monitoring (DEM).