Sicilia Outlet Village, è già tempo di pensare ai regali di Natale grazie ai Winter Black Days

I WINTER BLACK DAYS DI SICILIA OUTLET VILLAGE ANTICIPANO LE FESTE

Per i regali di Natale appuntamento dal 23 novembre al 1° dicembre. Il 28 novembre atteso incontro con la tiktoker New Martina

L’inverno è già arrivato in Sicilia grazie ai Winter Black Days. È questo il momento migliore per rinnovare il guardaroba con capi firmati a prezzi incredibili, un’opportunità per cominciare ad acquistare i regali da scartare sotto l’albero di Natale. A Sicilia Outlet Village da sabato 23 novembre fino al 1° dicembre prenderanno il via una serie di promo esclusive da non perdere: sarà possibile fare shopping con ulteriori sconti fino al 50% sui già vantaggiosi prezzi outlet. In un’atmosfera da sogno, tra le brillanti vetrine dei 170 negozi dei più prestigiosi brand nazionali e internazionali le famiglie con i bambini potranno incontrare Santa Claus e consegnare la letterina nella casetta di Babbo Natale, trascorrendo una giornata magica e divertente.

Inoltre il 28 novembre alle 17 presso il negozio Silvian Heach (Unità 68) ci sarà Carmen Fiorito, la nota tiktoker New Martina che continua ad avere successo sui social, incontrerà i suoi fan per un selfie da far invidia.

Durante questi giorni di promo il Village rimarrà aperto 7 giorni su 7, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, inoltre saranno previste aperture straordinarie il 23 e 24 novembre dalle ore 10:00 alle ore 21:00.

Arcus Real Estate è una società italiana della “galassia” Percassi fondata nel 2006 e specializzata nella commercializzazione e gestione di progetti immobiliari per il retail di lusso, outlet e full price. Tra i progetti outlet di successo gestiti dalla società vi sono Sicilia Outlet Village (2010) che, a seguito dell’ampliamento della nuova terza fase, è attualmente l’Outlet Village più grande del centro sud Italia con un totale di 170 boutique dei marchi più prestigiosi, Torino Outlet Village (2017) che ha recentemente iniziato la fase di ampliamento di 50 nuovi negozi e ulteriori 11.000 mq di GLA. Già in fase di commercializzazione degli spazi avanzata, Roma Outlet Village, ultimo asset entrato nel portafoglio dell’azienda, inizierà i lavori di restyling entro la fine del primo semestre 2024. Tra i progetti full price, commercializzati da Arcus Real Estate, spicca Oriocenter che offre attualmente, dopo un recente ampliamento, 300 negozi con una GLA di 105.000 mq. Tutti i progetti di Arcus Real Estate sono concepiti per essere vere e proprie “destinazioni turistiche per lo shopping” che aggiungono valore al territorio che li ospita essendo un polo di attrazione turistica ed un’occasione di crescita economica locale.