BARBIERI TRA IMPRESE DI SUCCESSO PREMIATE ALL’UNICAL. PROTAGONISTI AL FORUM DELLA CUCINA MESSICANA IN CALABRIA

La Famiglia Barbieri ha saputo diffondere nel mondo la cultura gastronomica e le tradizioni culinarie calabresi, costruendo un modello economico sostenibile in grado di valorizzare le risorse locali. Chef e imprenditore, che con la sua famiglia gestisce da anni ad Altomonte un’attività di successo: hotel e ristorante, azienda agricola e bottega, un luogo unico per scoprire il territorio. – È, questa, in sintesi, la motivazione del prestigioso riconoscimento assegnato all’esperienza imprenditoriale e familiare dal Polo PMI, il laboratorio di ricerca e formazione per le PMI di Calabria e Basilicata nato dalla sinergia tra Fondazione Carical e Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Unical.

ALL’UNICAL RICONOSCIMENTO TERRITORIO E TRADIZIONE

A pochissime settimane dalla chiusura di questo nuovo anno, la famiglia Barbieri continua a collezionare attestati ed apprezzamenti per l’instancabile impegno di ricerca, valorizzazione e promozione oltre i confini regionali del patrimonio agroalimentare e di ricette della tradizione Made in Calabria.

A GRAN FESTA DEL PANE RILANCIATO IMPEGNO CONTRO SPRECO ALIMENTARE

Va letto come riconoscimento anche il successo registrato dalla Gran Festa del Pane, manifestazione giunta alla sua 18esima edizione e nata proprio dall’intuizione e visione dell’Agrichef Enzo Barbieri. Quest’anno, tra i diversi momenti di celebrazione e di approfondimento sulle opportunità legate all’arte bianca, alla sovranità alimentare e alla sostenibilità, la manifestazione promossa dall’Amministrazione Comunale insieme all’Istituto Nazionale Assaggiatori di Pane, è stata anche l’occasione per rilanciare l’impegno di Barbieri nella lotta allo spreco alimentare insieme ad un’ospite d’eccezione: Maria Chiara Gadda, Vice Presidente commissione Agricoltura Camera dei Deputati, prima firmataria della famosa Legge Antisprechi.

PROTAGONISTI AL 9° FORUM MONDIALE DELLA GASTRONOMIA MESSICANA IN ITALIA APERTO OGGI AD ALTOMONTE

In occasione del 150esimo anniversario dei rapporti diplomatici tra Messico e Italia, la Calabria ospiterà fino al 3 dicembre il 9° Forum mondiale della gastronomia messicana in Italia con spazi di confronto e dialogo sull’asse Messico-Italia, Michoacán e Calabria: due cucine regionali che irradiano saggezza. Ad aprire la serie di eventi è stato oggi (giovedì 28) il borgo di Altomonte.

Il peperoncino in Italia e Messico: cucina, conserve e sviluppo turistico e commerciale. È, questo, il titolo del momento di scambio che domani, venerdì 29 vedrà protagonista insieme a Laura Barbieri la chef Ixcel Orneas di Oaxaca. Tra le tavole rotonde che impreziosiranno la giornata c’è quella che vedrà confrontarsi sul tema Politiche pubbliche, cucina tradizionale e turismo enogastronomico, il Ministro del Turismo di Michoacàn Roberto Monroy e Roberta Garibaldi, docente di Management del Turismo Università degli Studi di Bologna, esperta di turismo gastronomico.

DAL 30 NOVEMBRE AD ARTIGIANO IN FIERA

La Famiglia Barbieri Torna a Milano Artigiano in Fiera. Dal sabato 30 novembre a domenica 8 dicembre 2024, all’interno del Padiglione 3, all’interno della collettiva di produttori in rappresentanza della Regione Calabria, allo Stand R35 gli ospiti dell’evento fieristico che raccoglie produttori da tutto il mondo, avranno la possibilità di assistere a show cooking e degustare conserve, ricette e produzioni autentiche di casa Barbieri.

CONFRATERNITA DEGLI ZAFARANI CRUSCHI DEL POLLINO, A FEBBRAIO IL DEBUTTO

Si guarda già al nuovo anno. Michele ed Enzo Barbieri, rispettivamente direttore e presidente della Confraternita degli Zafarani Cruschi del Pollino, partecipando all’evento di presentazione della Confraternita della Pignata, ospitato a Cariati al Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni (MUMAM) dove si sono riunite le principali confraternite che fanno capo alla FICE, la Federazione Italiana Circoli Enogastronomici, hanno annunciato il debutto del sodalizio e l’avvio ufficiale delle attività per il mese di febbraio.