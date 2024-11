SPORT, AFFETTIVITÀ E MULTICULTURALITÀ. PER LA SALUTE

Il Polo per l’Infanzia Magnolia continua a rafforzare il percorso esperienziale e l’offerta didattica per i bambini protagonisti di quello che ogni giorno diventa un vero e proprio laboratorio di crescita multisensoriale e di sensibilizzazione all’autonomia, alla salute fisica e mentale, alla responsabilità individuale e sociale.

GIOCO E LABORATORI A SERVIZIO DELLA PEDAGOGIA

Tramite il gioco e le attività laboratoriali – dichiara la pedagogista Teresa Pia Renzo, direttrice del Polo dell’infanzia Magnolia – vogliamo trasmettere ai bambini messaggi positivi, affinché possano essere empatici in ogni momento con il prossimo ed avere al contempo strumenti utili per capire se stessi.

LA GENTILEZZA, UN FILO SOTTILE CHE CI UNISCE!

Con questa precisa finalità – sottolinea – nella nostra piccola e grande comunità abbiamo celebrato anche la Giornata della Gentilezza. È stata un’ennesima occasione per ricordare ai bambini attori protagonisti della struttura e della didattica, quanto sia salvifico e salutare essere gentili e rispettosi con il prossimo. Abbiamo deciso di realizzare insieme un puzzle: ogni tassello conteneva una parola gentile. Lo abbiamo fatto ricomporre agli stessi bambini che insieme alle educatrici hanno scelto di chiamare questa attività laboratoriale Il filo sottile che ci unisce.

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ FIN DALLA TENERA ETÀ

L’educazione all’affettività – prosegue – è stata anche al centro delle attività svolte in occasione della Giornata mondiale contro la violenza di genere. Utilizzando dei pannelli con su scritti messaggi positivi, abbiamo spiegato ai nostri bambini l’importanza del rispetto, della gentilezza e come la violenza, soprattutto quella contro le donne, in particolare quella eventualmente manifestata anche con piccoli gesti contro le loro piccole compagne d’asilo, sia un percorso negativo da non preferire in nessun momento.

OGNI SABATO ATTIVITÀ MOTORIA PER TUTTI ALL’APERTO

Il metodo Magnolia – prosegue – si compone anche dell’educazione psicomotoria. Per questo ogni sabato mattina, oltre alla piscina prevista di giovedì, tutta la comunità scolastica svolge attività sportiva, prevalentemente all’aperto, così come previsto Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della Scuola. Vogliamo aiutarli a sviluppare – scandisce – un sano senso agonistico e a superare la timidezza. Questa attività, prevista anch’essa nelle programmazioni didattiche annuali, ci permette, inoltre, di capire se presentano problemi di carattere psicomotorio, in modo da segnalarli ed intervenire tempestivamente.

NUOVE LINGUE PER FAVORIRE LO SVILUPPO COGNITIVO

Valore aggiunto dei nostri percorsi, identitari e di responsabilità è poi anche l’orientamento alla multiculturalità. Ogni martedì i nostri bambini – spiega – hanno anche un laboratorio d’inglese con docente ad hoc, Simona Diciatteo, previsto anch’esso nel quadro del PTOF della Magnolia. – Apprendere più lingue, fin dalla tenera età, favorisce lo sviluppo cognitivo, consente loro di acquisire un buon bagaglio linguistico e culturale che li avvantaggia nel passaggio alla scuola primaria e – conclude la Renzo – li fa crescere più consapevoli di quanto sia grande e variegato il mondo.