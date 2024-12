SCUOLA, LA RIVOLUZIONE DEI TECNICI E PROFESSIONALI PASSA DAL CAMBIO DI NARRAZIONE

VENERDÌ 6 EVENTO PUBBLICO PER PRESENTARE I TRE VIDEO DEL MAJORANA

Il risultato? Tre video, le cui riprese hanno trasformato per due settimane l’Istituto Tecnico Industriale, l’Istituto Professionale Alberghiero e l’Istituto Tecnico Agrario in un vero e proprio set cinematografico. L’anteprima sarà presentata oggi, venerdì 6 dicembre, alle ore 11, nell’Aula Magna dell’Industriale, in via Nestore Mazzei, allo scalo di Rossano.

OLTRE 300 STUDENTI COINVOLTI INSIEME AGLI ESPERTI ESTERNI

NOI QUI AL MAJORANA GOVERNIAMO LA BELLEZZA. È, questo, il claim scandito in tutte le riprese alle quali hanno partecipato, esclusi docenti e operatori, 283 studenti, tra attori protagonisti, comparse, assistenti, costumisti, ciakkisti, che hanno contribuito alla realizzazione di questo nuovo racconto, affiancando professionisti della comunicazione, della fotografia, della regia, esperti esterni chiamati dal Majorana. Tutti sono stati valorizzati nei titoli di coda insieme alle immagini di back-stage, il dietro le quinte dell’intero lavoro.

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO: RAFFORZARE SENSO DI APPARTENENZA, CONSAPEVOLEZZA E MOTIVAZIONE.

Contenuti, metodi, strumenti e obiettivi sottesi a questo grande ed originale progetto finalizzato anzi tutto a rafforzare consapevolezza, senso di appartenenza e motivazione individuale e di gruppo nella grande e complessa comunità scolastica del Majorana saranno illustrati dal dirigente scolastico Saverio Madera insieme agli esperti esterni che he hanno supportato l’impegno e la visione del Majorana.

ALL’EVENTO INTERVERRANNO ANCHE I TESTIMONIAL CHE HANNO SUPPORTATO L’INIZIATIVA

Vi prenderanno parte, in presenza o in collegamento, anche i testimonial che hanno partecipato alle riprese: Fortunato Amarelli, Amministratore Delegato della Amarelli srl, Laura ed Enzo Barbieri dell’Hotel – Ristorante Barbieri di Altomonte, il Maestro Pizzaiolo Daniele Campana, Walter Cricrì, direttore dell’Istituto Nazionale Assaggiatori di Pani (INAP) e Ivano Trombino, titolare dell’esperienza imprenditoriale Vecchio Magazzino Doganale di Montalto Uffugo che produce, tra gli altri, l’Amaro Jefferson.

RAFFORZARE LA COMUNICAZIONE, IL MAJORANA SBARCA ANCHE SU TIKTOK

E proprio per continuare a rafforzare e adeguare la comunicazione pubblica e diffusa dell’Istituto ai target principalmente interessati dalla scelta dell’offerta didattica, in concomitanza con la proiezione dei video, il Majorana, che è già molto attivo sui canali social Instagram e Facebook, sbarcherà anche su TikTok, l’app più scaricata e seguita dai più giovani.- (Fonte: IIS E. Majorana/Corigliano-Rossano – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying)