74 OPPORTUNITÀ DI TIROCINIO ALL’ESTERO PER GLI STUDENTI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo Innovazione lancia un nuovo progetto Erasmus+ che permetterà a 74 tra studenti e neodiplomati delle scuole superiori della provincia di Arezzo di svolgere tirocini formativi in Bulgaria, Spagna e Irlanda.

Il progetto, che coinvolge 18 istituti scolastici distribuiti su tutto il territorio provinciale, offre percorsi di formazione e lavoro della durata di 30, 60 o 90 giorni. Le partenze sono previste tra maggio e luglio 2025, con destinazioni che includono città come Bilbao, Siviglia, Fuerteventura, Plovdiv e Clonakilty.

“Questo è il quarto progetto che realizziamo grazie all’Accreditamento Erasmus+ ottenuto dalla Fondazione”, dichiara il Presidente Marco Morbidelli. “Un’opportunità concreta per i nostri giovani di acquisire competenze professionali in contesti internazionali, migliorare le lingue straniere e sviluppare quell’apertura mentale che il mercato del lavoro oggi richiede”.

Il programma copre tutti i costi principali: viaggio, alloggio e un contributo per le spese di vitto e trasporti locali. Durante il tirocinio, ogni partecipante sarà seguito da un tutor aziendale e potrà contare sul supporto di un’organizzazione locale.

Gli studenti interessati possono candidarsi entro il 13 dicembre 2024. Possono partecipare sia gli studenti che frequenteranno l’anno scolastico 2024/2025 (che dovranno essere maggiorenni alla partenza), sia i neodiplomati (purché al momento della partenza non siano trascorsi più di 365 giorni dal diploma).

Per informazioni e supporto nella candidatura è possibile contattare OpenCom: Valentina Mariottini e Matteo Casali, Cell: 393 8639417 / Tel: 0575 26114 Email: erasmus@arezzoinnovazione.it

Gli istituti scolastici coinvolti nel progetto sono: I.I.S. G. Giovagnoli (Sansepolcro), I.I.S. L. Signorelli (Cortona), I.I.S.S. A. Vegni-Capezzine (Cortona), I.I.S.S. B. Varchi (Montevarchi), I.I.S.S. Città di Sansepolcro (Sansepolcro), I.I.S.S. G. Galilei (Poppi), I.O. G. Marcelli (Foiano della Chiana), I.O.S. Fanfani-Camaiti (Pieve Santo Stefano), I.S.I.S. Buonarroti-Fossombroni (Arezzo), I.S.I.S. Enrico Fermi (Bibbiena), I.S.I.S. Giovanni da Castiglione (Castiglion Fiorentino), I.S.I.S. Valdarno (San Giovanni Valdarno), I.T.I.S. G. Galilei (Arezzo), I.T.P. Margaritone-Vasari (Arezzo), Licei Giovanni da San Giovanni (San Giovanni Valdarno), Liceo Classico Musicale F. Petrarca (Arezzo), Liceo Statale F. Redi (Arezzo), Liceo Statale V. Colonna (Arezzo).