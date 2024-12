Chiusa la Cerimonia di Premiazione del 60° Oscar di Bilancio FERPI

Con la Cerimonia di premiazione nella sede di Borsa Italiana a Milano si chiude l’Oscar di Bilancio 2024, promosso da FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi, e preceduto da un Roadshow che ha portato su tutto il territorio nazionale la promozione del valore condiviso della rendicontazione per una cultura della trasparenza e della sostenibilità, sensibilizzando e coinvolgendo in questo cammino tutti coloro che, come FERPI, credono nell’importanza di una Comunicazione Responsabile e nella costruzione di Relazioni Pubbliche efficaci. Questa 60esima edizione del Premio è stata realizzata con il Patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano, grazie al sostegno del Main Partner MESA Group, con la partecipazione di A2A e di Hitachi. Media partner Relazioni Internazionali di Tribuna Politica ed Economica, Partner tecnici Green Hub e Genuina.

I vincitori dell’Edizione 2024

La Giuria, presieduta dal Rettore dell’Università Bocconi, Francesco Billari, e composta dai Presidenti delle organizzazioni promotrici e delle associazioni partner, esaminati i report delle aziende e delle organizzazioni finaliste, ha dichiarato Vincitori per ciascuna delle 12 Categorie del 60° Oscar di Bilancio 2024:

GRANDI IMPRESE QUOTATE: Fincantieri S.p.A.

GRANDI IMPRESE NON QUOTATE: illycaffè S.p.A.

UTILITY O MULTI-UTILITY QUOTATE E NON: Hera S.p.A.

MEDIE E PICCOLE IMPRESE QUOTATE E NON: TEA S.P.A. SB

IMPRESE FINANZIARIE: Fideuram Intesa San Paolo Private Banking S.p.A.

SOCIETÀ BENEFIT: Reale Group

IMPRESE SOCIALI E ORGANIZZAZIONI NON PROFIT: Fondazione Human Technopole

ISTITUZIONI PUBBLICHE E ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA: Comune di Bologna

PREMIO SPECIALE COMUNICAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’: UNI Ente Italiano di Normazione

SPECIALE INTEGRATED REPORTING: C.A.D.F. S.p.A.

PREMIO SPECIALE DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA: Snam S.p.A.

PREMIO SPECIALE GENERAZIONE Z: A2A S.p.A.

“L’Oscar di Bilancio, sicuramente uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama economico italiano tra quelli dedicati alla trasparenza e alla comunicazione finanziaria, compie oggi 60 anni di storia. Pur ideato nel 1954, infatti, si è consolidato come appuntamento fisso e strutturato nella forma attuale a partire dal 1964. Ed è oggi più attuale che mai” – ha commentato Filippo NANI Presidente FERPI. “Nato per valutare i bilanci aziendali, si è evoluto per premiare anche aspetti come la sostenibilità, il rispetto dei criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) alla luce della nuova direttiva europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), la responsabilità sociale d’impresa e la capacità delle organizzazioni di comunicare valori oltre i numeri. Un’evoluzione che riflette i cambiamenti del contesto economico e sociale degli ultimi decenni, cui il Premio – e le aziende e le organizzazioni premiate con esso – ha saputo adattarsi”.

Fabrizio TESTA, Amministratore Delegato di Borsa Italiana – Gruppo Euronext ha sottolineato che “Borsa Italiana promuove il dialogo costruttivo tra aziende e investitori. Esiste una connessione tangibile tra la qualità della rendicontazione e la fiducia della comunità finanziaria. Il tema dell’Oscar di Bilancio di quest’anno, sottolinea l’importanza crescente della rendicontazione di sostenibilità e del rispetto dei criteri ESG. Si tratta di una trasformazione culturale e strategica: la trasparenza diventa un pilastro fondamentale per costruire un’economia più responsabile e resiliente. Sostenendo questa iniziativa, Borsa Italiana conferma il suo impegno a favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità e a rafforzare la fiducia nei mercati finanziari.”

Così invece Francesco BILLARI, Rettore dell’Università Bocconi: “Per costruire società sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale occorre coniugare presente e futuro, costruendo sul passato. La ricerca innovativa, accompagnata dal monitoraggio e dallo studio della CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) e delle sue prassi applicative, è oggi essenziale per supportare le imprese e le istituzioni nella realizzazione di una rendicontazione trasparente. Per questo la Bocconi è orgogliosa di celebrare la sostenibilità degli Oscar di Bilancio, che dopo sessant’anni volgono a maturità, grazie alla collaborazione e allo sforzo sistemico e volontario di tante istituzioni e persone”.

Oltre le Premiazioni, il confronto

Professionalità, valore aggiunto e confronto in un’ottica di miglioramento continuo, fanno di questo Premio un punto di riferimento e un momento di crescita per tutti i partecipanti. Per questo, oltre all’attesa premiazione dei vincitori per ogni categoria e premio speciale, l’Oscar di Bilancio ha chiamato istituzioni, ambasciatori, professionisti e managers a dare un volto al Valore del Reporting. Il confronto si è svolto sui temi della CSRD, come nuova sfida per le imprese tra innovazione e costi, per capire quale futuro abbiamo per la finanza sostenibile. Due tavole rotonde si sono intervallate per comprendere meglio gli orientamenti, le scelte e gli impatti della direttiva sul nostro fare e misurare la sostenibilità.

Le motivazioni dei Premi assegnati, in breve

Al bilancio di sostenibilità di Fincantieri, per l’ottima rappresentazione dell’informativa dedicata all’ambientale, al sociale, a strategie e obiettivi associati all’agenda 2030, all’informativa sulla governance, sui rischi e sulle metodologie usate per affrontarli. A illycaffè per un documento integrato che include la dimensione economico/finanziaria, le strategie negli ambiti sociale-ambientale e nei confronti dei propri stakeholders in una rappresentazione grafica bilanciata tra narrativa/ tabelle/ KPI/ immagini e per l’approfondimento della governance di sostenibilità, dell’analisi di materialità e del risk assesment. Tea è stata premiata per l’efficacia complessiva del bilancio con un’applicazione attenta dei GRI e una chiara anticipazione degli ESRS. Ad Hera per l’elevato livello di maturità e di consapevolezza del Gruppo sul valore intrinseco del processo di reporting in chiave ESG. Il bilancio integrato di Fideuram Intesa San Paolo Private Banking, con guida introduttiva e glossario finale, è stato premiato come esempio di perfetto equilibrio tra contenuto e forma. Il documento integrato della Società Benefit Reale Group descrive un business model, basato su mutualità e sostenibilità, che conferisce una visione unificata ed integrata del processo strategico del Gruppo e si pone come modello di comunicazione responsabile contribuendo a diffondere un paradigma economico più equo e sostenibile. Alla Fondazione Human Technopole per l’evidente impegno di integrazione tra narrazione qualitativa e dati quantitativi (KPI) allo scopo di fornire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo delle attività, della loro natura, verso uno sviluppo sostenibile. Il Comune di Bologna ha visto premiare un bilancio chiaramente esposto e attento ai temi della digitalizzazione e dell’innovazione, con focus sulla creazione di un ecosistema digitale e di supporto ai cittadini e alle cittadine e alle imprese. Il Report di Sostenibilità di UNI eccelle per la capacità di tradurre temi complessi come la normazione in un racconto chiaro, fluido e accessibile, equilibrando dati quantitativi e riflessioni qualitative, evidenziando i KPI prioritari, i risultati raggiunti e gli impatti economici, sociali e ambientali, in linea con gli Obiettivi ONU 2030. Il report integrato di C.A.D.F. testimonia di uno sforzo unico sia di anticipare l’applicazione della CSRD e degli ESRS – anche se non dovuta viste le piccole dimensioni –, sia di rendere compatibile il proprio integrated report con le nuove disposizioni normative europee. Elemento distintivo della Dichiarazione Non Finanziaria di Snam è rappresentato dalla perfetta applicazione dell’approccio “Core & More”, grazie al quale il documento riesce a sintetizzare i temi centrali e approfondire aspetti specifici e dettagliati. Infine, Il premio speciale ”Generazione Z” è andato ad A2A per la coerenza nel comunicare alla Gen. Z, con l’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità, definendo nuovi linguaggi di comunicazione, di includere un ascolto programmatico dello stakeholder giovane, di farsi promotore della conoscenza stessa dello strumento di rendicontazione tra le nuove generazioni.

Il sostegno di tante Associazioni all’Oscar

Anche questa edizione dell’Oscar di Bilancio ha potuto contare sul sostegno di importanti Associazioni partner: AIAF – Associazione Italiana per l’Analisi Finanziaria; AIIA – Associazione Italiana Internal Auditors; AIR – Associazione Investor Relations; ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani; ANDAF – Associazione Italiana Direttori Amministrativi e Finanziari; ANIMA per il sociale nei valori d’impresa; ASSOBENEFIT – Associazione Nazionale Società Benefit; Fondazione Sodalitas; Fondazione OIBR – Organismo Italiano di Business Reporting; GBS – Gruppo Bilanci e Sostenibilità; GIH – Giffoni Innovation Hub; NedCommumity – Associazione Italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti; ODCEC – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano; Sustainability Makers – The professional network.

Poste italiane ha partecipato all’Oscar con una cartolina e uno speciale annullo postale

Poste Italiane ha partecipato al 60° Oscar di Bilancio 2024 con uno speciale annullo e 500 cartoline dedicate alla manifestazione distribuite nel corso dell’evento. Sia la cartolina sia l’annullo postale riportano il logo per il 60° anniversario dell’Oscar realizzato da Green Hub, dove a fare da protagonista è proprio il numero 60, evocativo del traguardo raggiunto e della sua storia, dalla nascita ad oggi. Ad attraversare questi anni è un filo che unisce le realtà premiate di edizione in edizione, combinato con l’iconica forma ad anello, immediato richiamo alle fattezze del premio. L’annullo postale realizzato per l’occasione da Poste Italiane sarà disponibile, presso lo sportello filatelico dell’Ufficio Postale Milano 9 in Viale Sabotino 21/A per i sessanta giorni successivi all’evento, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma ed entrare a far parte della collezione postale.

Di seguito il link alla cartella stampa digitale: https://shorturl.at/h9JQE

FERPI | Dal 1970 è l’associazione che rappresenta in Italia i professionisti delle Relazioni Pubbliche e della Comunicazione. I soci FERPI operano come liberi professionisti, dirigenti, funzionari, dipendenti e collaboratori di aziende, enti pubblici, Enti del Terzo Settore, docenti universitari. Partecipano alla vita di FERPI anche studenti e neolaureati.

______________________________