Sicurezza, firmato nuovo contratto, Fsp Polizia: “Passo in avanti, ma…”

“Con la firma odierna del nuovo contratto per il comparto Sicurezza si compie un importante passo avanti rispetto a una situazione che sembrava quasi caduta nel dimenticatoio. Il rinnovo giunge praticamente a compimento del triennio cui fa riferimento e alcune questioni restano certamente da affrontare e risolvere in maniera più congrua fra cui, su tutte, spicca con evidenza quella degli straordinari. Ma proprio a partire da queste considerazioni risulta ancor più apprezzabile che con la legge di bilancio si siano già stanziate le risorse per i prossimi due rinnovi, 2025-2027 e poi 2028-2030, che rappresentano la naturale prosecuzione con cui affrontare anche le questioni che in questa tornata contrattuale non si è potuto risolvere adeguatamente. Rileviamo come ciò dimostri serietà nell’approccio alla materia e una concreta attenzione verso un Comparto in sofferenza, che rappresenta la spina dorsale della nostra democrazia e il presupposto indispensabile per libertà, crescita e sviluppo. Conosciamo bene il contingente momento di difficoltà economico finanziaria del paese, ma con queste premesse possiamo attenderci un ulteriore significativo miglioramento delle condizioni delle centinaia di migliaia di servitori in divisa che fra mille sacrifici dedicano la propria esistenza alla nazione”.

Così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, nel giorno della firma del nuovo contratto per le forze di Polizia avvenuta oggi alla presenza dei ministri Piantedosi, Crosetto, Zangrillo, Nordio, Giorgetti.