Jazz Amore saluta l’anno con il Joyful Gospel Choir

JazzAmore saluta l’anno appena trascorso sulle note gospel: sabato 28 dicembre al Teatro Auditorium dell’Unical alle 21,00 gran finale con il consueto concerto del Joyful Gospel Choir introdotto dalla esibizione di Elisa Brown con il Come Shine Gospel Choir.

Il Joyful Gospel Choir è un insieme di talenti che hanno diffuso, attraverso le loro voci, l’entusiasmo e la fede per più di quarant’anni. Pionieri di quella che è stata rinominata musica Gospel contemporanea, sono un punto di riferimento per la comunità religiosa e per la Black Church in particolare.

Leon Beal è l’unico membro in vita della formazione originale. Accompagnato dal suo amico di lunga data nonché collaboratore Ronald Davis e dalle talentuose Athene Wilson e Darlene Wynn, e Odaine Williams alle tastiere.

Leon Beal è nato con la musica gospel ed è cresciuto nelle tradizioni della musica Blues e Soul che hanno affascinato così tante persone in tutto il mondo. In un’epoca in cui molti artisti famosi ci hanno lasciato, Leon rimane un riferimento che offre Soul e Rhythm & Blues classici con un’autenticità e una potenza che si vedono raramente oggi.

Ad introdurre il Joyful Gospel Choir ci penserà il Come Shine Gospel Choir, con la direzione corale e artistica di Elisa Brown, famosa nell’ambiente gospel italiano per aver collaborato con numerosi artisti di fama internazionale.