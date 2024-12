RICETTE DELLA MEMORIA E TARANTELLA CONTEMPORANEA

Dalle ricette della memoria come u sacchettu, eredità autentica della civiltà contadina, abbinato ad un bel piatto fumante di tagghiarini cu ciciari (lagane e ceci), icona della cucina povera ma ricca di suggestioni, al ritmo ancestrale di chitarre battenti e tamburelli. Continua nel borgo di Caloveto la programmazione socio-culturale dedicata alle festività natalizie.

SABATO 28 SI BALLA CON I SABATUM QUARTET

Questa sera, sabato 28, si terrà in Piazza dei Caduti, la degustazione gratuita ed il concerto del trio dei Sabatum Quartet, gruppo che interpreta e rivisita la musica tradizionale della Calabria.

IL SINDACO: LA FOCARA SIMBOLO DI UNIONE PER LA COMUNITÀ

Dopo l’evento che ha riunito simbolicamente la comunità intorno alla focara accesa in piazza, alla vigilia di Natale – dichiara il Sindaco Umberto Mazza – si continua con le iniziative pensate soprattutto per le famiglie, insieme al mondo dell’associazionismo, con la Pro Loco e la Chiesa.

TURISMO RADICI, UNO SPOT SU TV INTERNAZIONALI

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per informare è in onda in queste ore su Brindiamo TV Channel, emittente internazionale che celebra il Made in Italy nel mondo, lo speciale Scoprirsi Calovetesi. È disponibile su Amazon Prime Video e in ben 69 Paesi attraverso piattaforme come Samsung TV Plus, Rakuten TV, LG/Xumo, Huawei e presto su RLXX. Promosso dall’Amministrazione Comunale con Casa Calabria International nell’ambito delle iniziative per la promozione del turismo delle Radici, il progetto di marketing territoriale è stato finanziato dal Ministero degli Esteri e si inserisce nel più ampio contenitore culturale Italea.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI: DOMENICA 29 TOMBOLATA E KARAOKE

Domani, domenica 29 dicembre, sempre in piazza alle ore 18, si terrà una speciale tombolata con il karaoke. Lunedì 30, alle ore 16, nell’oratorio parrocchiale, Gabry Magno e l’Acr – Centri Estivi promuoveranno gioco spettacolo per ragazzi.

ASPETTANDO BEFANA E RE MAGI

Sabato 4 gennaio alle ore 19 in piazza dei Caduti sarà possibile degustare i maccarruni a ferretti cu sazizza (maccheroni con salsiccia). Seguirà, alle ore 20, lo spettacolo musicale della Lullo family Band. Domenica 5, alle ore 17 nel Polo multifunzionale, bambine e famiglie aspetteranno l’arrivo della Befana. L’arrivo dei Re Magi, in piazza dei Caduti, è previsto per le ore 16 di lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania.