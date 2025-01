ROME PARADE 2025: uno straordinario successo per il Capodanno romano

Un inizio d’anno indimenticabile nella Città Eterna grazie alla Rome Parade, che ha incantato il pubblico con una straordinaria sfilata di artisti, musicisti e performers lungo un percorso di circa 4 km, attraversando alcune delle location più iconiche di Roma. Con partenza dal Pincio e un itinerario che ha toccato via del Babuino, Piazza di Spagna, via dei Condotti, via del Corso e Piazza del Popolo, l’evento ha visto la partecipazione entusiastica di quasi 30.000 persone, tra spettatori e protagonisti della parata.

L’edizione di quest’anno ha portato in scena l’energia e il talento di numerose formazioni italiane e delle prestigiose high school marching bands americane, regalando momenti di musica, colori e spettacolo unici. Ad arricchire la giornata, la presenza delle affascinanti majorette, delle dinamiche cheerleaders, e degli inconfondibili artisti di strada, accompagnati dalla brillante conduzione di Stefano Raucci, Francesca Ceci e Stefano Molinari, che hanno saputo coinvolgere il pubblico con professionalità e simpatia.

La Rome Parade 2025 è stata inaugurata con il taglio del nastro da parte di Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina, ed aperta dal gruppo di antichi Romani AB VRBE CONDITA, seguito dai figuranti in costume rinascimentale. Hanno poi sfilato la Hamilton High School Charger Marching Band, gli artisti di strada dei Festive Spark Street Crew, il Corpo Bandistico Pontelliese, il gruppo folk Spaccanapoli di Scafati, i Cosplayer a tema Disney, il gruppo Varsity Spirit All American, la Bedizzole Marching Band, gli Sbandieratori e Musici di Marino – Lo Scudo di Lepanto e la Detroit Catholic Central High School Marching Band. La parata è proseguita con la Banda Musicale di Cave con le Majorettes Golden Stars Sabine di Casperia, i Jolly Rickshaws con i supporter dei Cotton Candies, i trampolieri The Holly High Steppers, l’Associazione Filarmonica Vejanese, i Candy Lane Performers, un’altra performance dei Varsity Spirit All American, la Fanfara dei Bersaglieri A.N.B. “Cotterli” di Aprilia, i Led Robots – Alianti Galattici, l’Associazione Bandistica “G. Verdi” di Castel Chiodato, la Black Brass Band, la Heritage High School “Incomparable Marching Storm”, i ballerini brasiliani del Carnival of Joy, la City of Rome Pipe Band, i Cosplayer a tema Superheroes, i Pifferi e Tamburi di Baio Dora APS, la Banda Musicale “Città di Fiano Romano” con le Majorettes di Orbassano, i trampolieri The Noel Skywalkers, la Parkview Marching Band e, in chiusura, il gruppo folk La Frustica di Faleria. I palloni giganti, tra cui il Rome Parade Balloon, il Senator Balloon, Maria the Majorette, Trevor the Triangle, il Centurion e il Gladiator, hanno accompagnato con vivacità e colore i momenti più spettacolari della parata.

Lizzie Bone, rappresentante di Destination Events, ente ideatore e organizzatore della Rome Parade da oltre 15 anni, ha espresso la sua soddisfazione dichiarando:

“Siamo entusiasti del successo di quest’anno e della straordinaria partecipazione che ha visto crescere il coinvolgimento di formazioni italiane, oltre alla presenza delle nostre amate high school marching bands americane. Roma ci accoglie sempre con un calore unico, e non vediamo l’ora di tornare il prossimo anno per condividere ancora una volta l’entusiasmo, la cultura e il divertimento con un numero sempre maggiore di partecipanti. È un grande onore poter offrire questo regalo di Capodanno alla città di Roma, rendendo il primo giorno dell’anno così festoso e positivo.”

L’evento si conferma un appuntamento irrinunciabile nel panorama culturale romano, capace di riunire persone di tutte le età in un messaggio di allegria e speranza per il nuovo anno. Un’esperienza che, ancora una volta, ha dimostrato il potere della musica e dello spettacolo nel creare un’atmosfera di condivisione e gioia universale.

Per rivivere la magia della parata, uno speciale con i momenti salienti sarà trasmesso negli Stati Uniti dalla American Public Television e in Italia dal circuito Netweek il 2 gennaio, in onda su Lazio TV alle ore 10:00 e su Gold TV alle ore 12:00.

La manifestazione rientrava nell’ambito di ROMA CAPODARTE 2025 Città nel Mondo, un’iniziativa promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali.