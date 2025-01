Arriva La Befana del Poliziotto 2025 fra divertimento e solidarietà

Come ogni anno torna l’Epifania che è anche l’appuntamento immancabile con un evento di gioia, divertimento e soprattutto solidarietà che Fsp Polizia di Stato organizza chiamando a raccolta grandi e piccini. Torna allora a Catanzaro la “La Befana del Poliziotto” che, per questa edizione del 2025, si svolgerà in due giorni di eventi, in una grande celebrazione che mette al centro le famiglie cui sono dedicate diverse iniziative e, come non poteva essere altrimenti per una kermesse realizzata dagli amici in divisa, con un’attenzione particolare alle zone più colpite dalla criminalità.

Si comincerà domenica 5 gennaio con Aspettando la Befana del Poliziotto, a partire dalle ore 19, presso la Parrocchia Sacro Cuore nel quartiere Lido, con spettacoli di cabaret, musica gospel, un mago per i bambini, la tombolata della legalità e l’elezione della Befana più caratteristica. Lunedì 6 gennaio, poi, si comincerà alle 10 del mattino con La Befana del Poliziotto in Corsia presso l’ospedale Pugliese Ciaccio. Nel momento forse di maggiore tenerezza e vicinanza alla comunità, i poliziotti dell’Fsp Polizia visiteranno i reparti pediatrici del nosocomio portando regali e sorrisi ai bambini, grazie alla collaborazione con il direttore di Pediatria, Giuseppe Raiola. Nel pomeriggio, a partire dalle 16:30, al Teatro Politeama si terrà la grande festa conclusiva della Befana del Poliziotto, giunta quest’anno alla 26ª edizione. Lo spettacolo includerà i cabarettisti catanzaresi Rino & Giulio, il cantautore folk Santino Cardamone, lo spettacolo di magia di Nevis e Asya e il cabaret di Gigi Miseferi. Inoltre, parteciperanno l’Asd Passione Danza del maestro Fabio Borelli e Concetta Flauti, il soprano Lucia Perricelli e l’associazione musicale W. A. Mozart, con la direzione del maestro Tiziana Bertuca e l’associazione Over Sound della vocal coach Marilù Cilurzo. All’evento, organizzato dalla Segreteria provinciale di Fsp Polizia di Catanzaro, con il segretario provinciale Rocco Morelli, e dall’associazione culturale Eventi senza Venti, presieduta da Giulio Falbo, saranno presenti diversi ospiti istituzionali, tra cui il vice presidente del Sindacato Franco Maccari, e anche il presidente del Catanzaro Calcio e della Basket Academy Catanzaro.

“Siamo sempre orgogliosi di tornare con questa iniziativa coinvolgente – afferma Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato -, che consideriamo un momento di spensieratezza e dedizione verso le famiglie e soprattutto i più piccoli. L’ennesima maniera di rendere un ‘servizio’ alla comunità, cui dedichiamo la nostra vita, e di condividere con le nostre famiglie un momento di unità”.

“Questa manifestazione – gli fa eco Giuseppe Brugnano, Segretario nazionale Fsp Polizia -, testimonia il costante impegno dei poliziotti che, anche in queste occasioni di svago, si muovono secondo la direttrice che punta all’affermazione della legalità oltre che della solidarietà. Nata da tempo immemore come momento di ‘dono’ per i figli e le famiglie dei poliziotti, questa speciale ‘Befana’ ha allargato sempre più le braccia, per invitare e accogliere la comunità, con gesti di generosità e, più che mai in questa edizione, con un pensiero particolare e ancor più impegnato alle aree della città che affrontano difficoltà legate alla criminalità organizzata”.