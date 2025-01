CAORLE CHRISTMAS TIME DA RECORD, OLTRE MEZZO MILIONE DI PERSONE

Si sta per concludere quella che gli addetti ai lavori hanno ribattezzato come “la miglior edizione di sempre” dei mercatini natalizi. Il Caorle Christmas Time, organizzato da Confcommercio Portogruaro, Bibione e Caorle, per il tramite della società di servizi Ascom Servizi Srl, e dal Comune di Caorle, con il supporto della Fondazione Caorle Città dello Sport, ha portato oltre mezzo milione di persone nella cittadina marittima, che si è messa in mostra con un arredo urbano completamente innovativo, ma anche con una raffica di eventi (dai Krampus allo show dei figuranti sui trampoli) che hanno attirato l’attenzione a livello nazionale. Apprezzatissimo il Villaggio dei Pescatori, con le sue proposte di enogastronomia locale incorniciate nei casoni della tradizione; ma anche le piazze illuminate dagli alberi di Natale che si accendevano a pedali hanno suscitato curiosità, collocando Caorle tra le cittadine all’avanguardia a livello europeo anche in ottica green. L’attesa adesso è alta per i fuochi artificiali, programmati per la chiusura dell’evento alle ore 18 dell’Epifania: attese decine di migliaia di persone per un evento emozionante e unico nel suo genere.

“Mai come quest’anno la rassegna Caorle Christmas Time è stata coronata dal successo di pubblico e di gradimento – commenta con soddisfazione l’Assessore al Turismo del Comune di Caorle, Mattia Munerotto – Abbiamo certamente superato il mezzo milione di visitatori nell’arco di tutta la manifestazione, con giornate che hanno fatto registrare picchi negli accessi alla Città paragonabili a Ferragosto. Siamo andati al di là delle più rosee previsioni: è chiaro a tutti, ormai, che Caorle, grazie ad una adeguata programmazione, può ambire ad essere una località turistica spendibile tutto l’anno. I nostri operatori hanno potuto beneficiare di un notevole indotto grazie a questa manifestazione che riproporremo certamente anche nel 2025. Voglio anzi già anticipare che, visto il successo di questa formula che ha visto il Comune di Caorle lavorare fianco a fianco con Confcommercio Caorle, siamo intenzionati a riproporla anche per il prossimo Natale, lavorando già nei prossimi mesi per definire la programmazione in modo tale da poterla presentare il prima possibile agli operatori del comparto ricettivo”.

“Ci avviamo verso la conclusione di un’edizione da record di Caorle Christmas Time – spiega il Presidente di Confcommercio Caorle, Corrado Sandrin – Caorle ha vissuto un mese di “alta stagione” grazie alla capacità attrattiva del Mercatino Natalizio, del Villaggio dei Pescatori e dei numerosi eventi e attrazioni che hanno accompagnato la rassegna, organizzata di concerto con il Comune di Caorle. Caorle piace, lo sappiamo, per ciò che di unico ha da offrire ed il Natale a Caorle sta diventando una peculiarità sempre più amata dai turisti. Gli alberghi che hanno aperto in questo mese hanno fatto registrare il tutto esaurito e siamo certi che il prossimo anno saranno in crescita le strutture ricettive disponibili per il periodo Natalizio visto il successo di questa manifestazione. Aver già oggi superato il mezzo milione di visitatori è un grande risultato, tenendo presente che abbiamo ancora la giornata conclusiva del 6 gennaio con lo spettacolo pirotecnico, per il quale ci attendiamo un’affluenza da record come si è verificato a Santo Stefano. Gli ottimi risultati ottenuti quest’anno ci spronano a pensare in grande per il Natale 2025: abbiamo già idee nuove che miglioreranno ancor di più quanto abbiamo fatto in poco tempo quest’anno. Nei prossimi giorni ci incontreremo con l’ Amministrazione Comunale per condividere ed elaborare la rassegna del prossimo anno, con l’obiettivo di accrescerne ulteriormente il prestigio”.

“Turisti dall’estero, alberghi pieni, Caorle si è vestita a festa e la città ha vissuto una nuova stagione estiva e sono arrivati turisti da tutta Europa, in particolare da Austria e Germania”, commenta Simone Tomasello, direttore artistico dell’evento. “A Santo Stefano c’erano colonne di auto in ingresso come quelle che si vedono a Ferragosto, è stato emozionante. Siamo orgogliosi di aver realizzato assieme il miglior Natale che Caorle abbia mai vissuto”.