Conpait e Sigep, i maestri pasticceri d’Italia annunciano novità

“Il 2025 sarà un anno di grande importanza per la pasticceria italiana, con Conpait e Confartigianato che si preparano a condividere lo spazio e gli intenti al Sigep World, la fiera internazionale dedicata alla gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè”. Il maestro Angelo Musolino, presidente Conpait, è pronto- insieme a tutta la squadra dei pasticceri italiani- ad un’altra grande ed attesa partecipazione al Sigep di Rimini dal 18 al 22 gennaio. Tante le novità in questa edizione, a partire dell’importante partnership con Confartigianato. Prevista la probabile presenza del numero uno dell’associazione di categoria, Marco Granelli, nello spazio in fiera condiviso proprio con Musolino.

Conpait, la Confederazione Pasticceri Italiani, rappresenta il cuore pulsante della pasticceria artigianale in Italia. Con un impegno costante verso la qualità, l’innovazione e la formazione, Conpait è stata sempre all’avanguardia nel promuovere la cultura dolciaria italiana a livello internazionale. Al Sigep 2025, Conpait sarà presente con una serie di laboratori didattici, competizioni e momenti di condivisione, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze della pasticceria italiana e di formare nuovi talenti. “Confartigianato, l’organizzazione che rappresenta le imprese artigiane e medie in Italia, è un partner fondamentale per il Sigep 2025. Con un focus sulla sostenibilità e sulla competitività, Confartigianato lavora a stretto contatto con Conpait per garantire che il settore della pasticceria artigianale rimanga forte e innovativo. La collaborazione tra Conpait e Confartigianato mira a creare un ambiente di lavoro che valorizzi le tradizioni e promuova l’innovazione, offrendo alle imprese artigiane le risorse necessarie per crescere e prosperare”, spiega il presidente Musolino, prima della partenza in fiera.

“Il Sigep 2025 sarà un’opportunità unica per i pasticceri italiani di mostrare le loro capacità e di confrontarsi con colleghi di tutto il mondo. Con l’importante condivisione dello spazio e degli intenti tra Conpait e Confartigianato, il settore della pasticceria artigianale può guardare al futuro con ottimismo. L’evento sarà un momento di grande prestigio, dove la qualità, la creatività e l’impegno verso la sostenibilità saranno al centro dell’attenzione”, assicurano da Conpait.

Oltre ai pasticceri ed ai tanti ospiti importanti attesi al padiglione B4, stand 70-71, i laboratori ospiteranno campioni e personalità del mondo dolciario. E, non per ultima, la competizione europea che ormai è organizzata dalla Confederazione dei Pasticceri italiani da anni con squadre fortissime pronte a sfidarsi.

“Con grande entusiasmo ci prepariamo al Sigep 2025, un evento che rappresenta non solo un’occasione di visibilità per la nostra arte, ma anche un momento di crescita per tutta la comunità della pasticceria”, la chiosa finale del maestro Musolino a termine della riunione nazionale dei giorni scorsi. “Abbiamo progetti ambiziosi e intendiamo portare il meglio della pasticceria italiana nel mondo, puntando sulla qualità e sull’unicità delle nostre creazioni. Il Sigep sarà l’occasione per mostrare questi traguardi e coinvolgere ancora più appassionati e professionisti nel nostro cammino”.