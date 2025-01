Grande partecipazione ai nostri laboratori

La Confederazione Pasticceri Italiani (Conpait) è entusiasta per la

straordinaria partecipazione al Sigep 2025, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè. L’evento, iniziato il 19 gennaio, ha registrato un’affluenza record con migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo. La Confederazione dei Pasticceri d’Italia, ancora una volta, è stata fulcro di iniziative, talk, concorsi, giurie e coprotagonista insieme agli organizzatori della fiera.

Successo dei Laboratori Didattici

Uno dei punti salienti di questa edizione è rappresentato dai laboratori didattici organizzati da Conpait e presentati da Marco Mauro. I pasticceri italiani hanno avuto l’opportunità di condividere le loro competenze e innovazioni con i partecipanti, offrendo dimostrazioni e workshop su tecniche avanzate di pasticceria e gelateria. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, partecipando attivamente e mostrando grande interesse per le novità presentate.

Competizioni e vittorie al Gelato Europe Cup

Le competizioni internazionali hanno visto la partecipazione di numerosi maestri pasticceri, che si sono sfidati in prove di abilità e creatività. “Siamo estremamente felici anche per il podio conquistato dai nostri pasticceri nel corso della bellissima gara alla Gelato Europe Cup. Grande merito ed apprezzamenti vanno condivisi con

Alessandro Racca che ha guidato la squadra con Gabriele Fiumara ed Angelo Cardella. Ottimo punto di partenza per l’appuntamento biennale della Gelato World Cup, evento storico e culmine dove 12 squadre dal mondo si contenderanno il titolo mondiale nel gennaio 2026 al Sigep di Rimini.

Collaborazioni e Sinergie

La collaborazione tra Conpait e Confartigianato ha reso possibile la condivisione degli spazi e degli intenti, creando sinergie che valorizzano l’arte della pasticceria artigianale. La presenza di personalità di rilievo e di istituzioni ha sottolineato l’importanza di questo evento per il settore, promuovendo un dialogo costruttivo e mirato allo sviluppo sostenibile.

Musolino ospite della Calabria e della città metropolitana di Reggio per Scirubetta.

Il presidente Conpait è stato ospite anche della regione Calabria attraverso cui, insieme all’assessore regionale Gianluca Gallo ed al direttore Iritano, ha avuto modo di anticipare tutte le novità dell’associazione di categoria, tra cui il festival Scirubetta 2025 in programma a Reggio Calabria a settembre. Confermando, di fatto, la forte collaborazione con la terra calabra e con le istituzioni. Molto bella ed apprezzata anche la degustazione della crema reggina e del gelato al bergamotto di Reggio nello stand della città metropolitana alla presenza del consigliere delegato Domenico Mantegna.

Prospettive per il Futuro

Il presidente di Conpait, Angelo Musolino, ha espresso grande soddisfazione per l’andamento del Sigep: “Questi giorni sono stati un vero successo, dimostrando ancora una volta l’eccellenza della pasticceria italiana. Siamo felici di vedere tanta partecipazione e interesse da parte del pubblico e dei tanti addetti ai lavori che hanno fatto tappa al nostro stand. La macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione. Ogni anno Conpait cresce, in termini di adesione e consapevolezza della propria squadra”.

“Grazie a tutti i pasticceri ed alla segreteria Conpait”.

Infine il ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato, per mesi, alle idee ed ai progetti per Conpait. Musolino tiene a sottolineare Il lavoro, importante, della squadra tra pasticceri, segreteria organizzativa, ufficio stampa, presentatore e soprattutto il mondo dei colleghi pasticceri che “non si sono risparmiati mai per onorare il nostro impegno”.