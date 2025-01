Italia terza classificata alla GELATO EUROPE CUP 2025

La Gelato Europe Cup, il prestigioso torneo che celebra l’eccellenza della gelateria e della pasticceria artigianale europea, ha concluso con successo la sua fase di selezione, determinando le squadre che parteciperanno alla Gelato World Cup 2026 al Sigep World di Rimini. Tra le squadre finaliste, l’Italia si distingue per il suo talento e la sua creatività, conquistando il terzo posto dopo Germania e Francia, e si prepara ad affrontare la sfida mondiale tra le 12 squadre più talentuose del pianeta.

Il Team Italia è composto da tre nomi di spicco nel panorama gastronomico italiano, di cui due siciliani:

Alessandro Racca – Team Manager: Un rinomato pasticcere con esperienza internazionale, ha vinto la medaglia d’oro al Young Italian Gelato Price nel 1985. Racca, che guida il team con una lunga carriera caratterizzata da esperienze in consulenza e formazione, è il responsabile della direzione tecnica della Carpigiani Gelato Pastry University di Tokyo. La sua vasta esperienza e competenza sono fondamentali per il successo del team.

Gabriele Fiumara – Gelato Chef: Originario di Messina, è il campione italiano di gelateria e primo classificato al SIGEP Gelato D’Oro 2024. La sua passione per il gelato artigianale lo ha portato a perfezionare tecniche avanzate e a sperimentare nuove combinazioni di sapori, rendendolo uno dei protagonisti di questa edizione della Gelato Europe Cup.

Angelo Cardella – Pastry Chef: Un esperto pasticcere e cioccolatiere siciliano, ha recentemente vinto una gara regionale di pasticceria in Sicilia, ottenendo il primo posto e il premio per la migliore pièce artistica. Cardella è determinato a portare l’arte della pasticceria italiana ai massimi livelli, con l’obiettivo di diventare un campione del mondo.

Le squadre partecipanti alla Gelato Europe Cup, in totale 8, hanno presentato creazioni straordinarie, ispirate a temi unici. L’Italia ha scelto il tema “Luna Park”, portando in gara elaborazioni innovative che hanno conquistato il pubblico e la giuria. La competizione ha visto le squadre sfidarsi su sei prove tecniche, tra cui “Gelato riciclato” e il “Mystery box”, che hanno messo alla prova la creatività e la maestria dei gelatieri e pasticceri in gara.

I vincitori della Gelato Europe Cup, con Germania al primo posto, Francia al secondo e Italia al terzo, si uniscono alle squadre provenienti dall’Asia, dalla Cina e dall’America, che sono già state selezionate per competere nell’undicesima edizione della Gelato World Cup al Sigep 2026.

Protagonisti dell’evento anche i maestri Conpait, il cui presidente Angelo Musolino, ha lavorato insieme al direttivo per collaborare e creare sinergie con la squadra italiana. “Questa competizione ha rappresentato un’importante occasione per i nostri maestri gelatieri di dimostrare le loro straordinarie abilità e di confrontarsi con i migliori talenti europei. Gelato Europe Cup è un evento cruciale per promuovere la cultura del gelato artigianale e per valorizzare le eccellenze italiane nel settore. La nostra squadra ha portato il meglio del nostro patrimonio dolciario ed ha rappresentato di fatto la grande tradizione identitaria italiana”.

La Gelato Europe Cup è un evento che celebra l’eccellenza artigianale nel settore del gelato e della pasticceria. Supportata da sponsor prestigiosi come Anselmi, Babbi, Electrolux, Valrhona, Carpigiani e molti altri, questa competizione rappresenta una vetrina globale per l’innovazione e le tendenze emergenti. Le sfide proposte, tra cui il gelato del recupero, sono disegnate per stimolare la sostenibilità e l’arte culinaria.

“Team Italia è pronto a fare la differenza alla Gelato World Cup 2026, portando il meglio della tradizione e dell’innovazione gastronomica italiana sulla scena mondiale”, il messaggio finale.

La Gelato Europe Cup è supportata dal sostegno degli sponsor: Anselmi, Babbi, Electrolux e Valrhona platinum sponsor, Adamance e Carpigiani golden sponsor. Silver sponsor sono Frascheri, Medac e Team System; sponsor tecnici Ico Cialde, IFI, Karel, Paperlynen, Reire, Sara Creazioni, Selmi, Sosa, Caffé Toraldo, Aia, Lauretana, Naonix.

Mistery sponsor, ossia i protagonisti delle mistery box di una delle prove di gara, saranno Anselmi, Frascheri, Babbi e Norohy.

Media Partner: PuntoIT di Editrade e Pasticceria Internazionale.