Torna Inspiring PR con il Festival la nuova edizione dei suoi Premi

Giunto all’VIII edizione, l’InspiringPR Award è dedicato alla campagna/azione di Relazioni Pubbliche che si è distinta nel periodo tra il 1° maggio 2024 e il 1° aprile 2025, per la sua particolare capacità di “ispirazione”. Previsto come di consueto anche InspiringPR Award delle Delegazioni.

La selezione delle iniziative avviene a cura del Direttivo FERPI Triveneto e della funzione comunicazione istituzionale di FERPI: vengono valutate le campagne/azioni di relazioni pubbliche realizzate in Italia e all’estero da aziende, enti pubblici, organizzazioni profit e non profit, agenzie di comunicazione e liberi professionisti. Le campagne/azioni possono sono individuate da FERPI Triveneto, da UniFERPI, dalle Delegazioni territoriali di FERPI e dai loro soci o tramite auto candidatura via mail a: award@inspiringpr.it

Le segnalazioni delle campagne devono essere inoltrate entro il 1° aprile 2025 e devono contenere una descrizione sintetica della campagna; l’indicazione degli autori della campagna e del cliente; i materiali di comunicazione su supporto multimediale l’indicazione dei motivi per i quali la campagna è considerata “Inspiring”.

Nel 2024 il Primo premio è stato assegnato al Gruppo Feltrinelli per la campagna “Leggere insegna a leggere”, per la capacità di sintesi e coinvolgimento dei destinatari, dimostrando quanto i libri abbiano un forte impatto nella vita delle persone e come possano incidere nel futuro e nelle sorti del mondo.

Il Premio di studio “È il digitale, bellezza!”, alla sua V edizione, è promosso da FERPI Triveneto insieme a Mindshare Italia in memoria di Adriana Ripandelli, una delle prime persone in Italia ad aver profondamente creduto nella rivoluzione digitale, investendo la sua forza e la sua professionalità in progetti innovativi che si sono rivelati ispiratori nei loro settori.

Il premio è rivolto agli studenti delle Università italiane, corsi di laurea triennale o magistrale nei settori Comunicazione, Relazioni Pubbliche, Marketing, Digital Media ed Economia Aziendale ed è dedicato a un’innovativa tesi di laurea con focus specifico sulla comunicazione digitale, discussa dal 1° maggio 2024 al 1° aprile 2025.

Il lavoro premiato si aggiudicherà un premio di 2.000,00 euro messo in palio dalla famiglia di Adriana Ripandelli e uno stage post- laurea di 6 mesi, con rimborso spese e ticket, offerto da Mindshare Italia da iniziare entro sei mesi dall’aggiudicazione del premio nella sede di Milano.

Per partecipare è necessario inviare entro il 10 aprile 2025 all’indirizzo e-mail: premiostudio@inspiringpr.it una copia digitale (pdf) della tesi, un breve abstract (1 cartella di testo), l’indicazione del voto conseguito e i riferimenti completi di contatto.

Nel 2024 il premio è stato assegnato alla dott.ssa Francesca Cristofari, Laurea Magistrale in management internazionale – indirizzo marketing ed export digitale dell’Università degli Studi Internazionali di Roma per la tesi di laurea “Strategie di Digital Marketing nel Settore Lattiero-Caseario. Il Caso Studio Ariete Fattoria Latte Sano S.p.A.”.

Entrambe le premiazioni si terranno a Venezia, nella Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, durante InspiringPR 2025.