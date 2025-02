A Roma il 10 maggio 2025 la Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita”

Sabato 10 maggio 2025 la Capitale ospiterà la Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita”, il più grande evento italiano per la tutela e la promozione della vita umana dal concepimento alla morte naturale. Attese decine di migliaia di partecipanti e oltre 120 associazioni, con famiglie, giovani, anziani e cittadini da tutta Italia pronti a scendere in piazza per ribadire che la vita va difesa sempre.

«Nell’anno del Giubileo, difendere la vita è il più grande segnale di Speranza», dichiara Massimo Gandolfini, uno dei portavoce della Manifestazione. «Più bambini nascono, più trionfa la cultura della vita sulla cultura dello scarto. Abbiamo ottenuto una vittoria storica contro l’utero in affitto, ma ci attendono nuove sfide. Il vento sta cambiando e dobbiamo esserne protagonisti. Per questo invitiamo tutti a partecipare alla Manifestazione per la Vita del 10 maggio a Roma».

«In un momento storico segnato dal drammaticoaumento degli aborti», aggiunge MariaRacheleRuiu, una dei portavoce della Manifestazione, «soprattutto tramite la pillola RU486 che abbandona ancor più le donne a una straziante solitudine, e dalle folli spinte legislative per la legalizzazione del suicidio assistito, è più urgente che mai far sentire la voce del popolo della vita, che rappresenta la maggioranza silenziosa del Paese».