Insediamento del nuovo Procuratore di Catanzaro

La Segreteria Provinciale del Sindacato Fsp Polizia di Stato di Catanzaro

rivolge un ben tornato al neo Procuratore della Repubblica di Catanzaro,

Salvatore Maria Curcio, nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura

come successore di Nicola Gratteri.

Il Segretario Generale Provinciale, Rocco Morelli, a nome della Segreteria

catanzarese di Fsp Polizia, ha dichiarato: “Non possiamo che essere felici

che il successore di Nicola Gratteri alla guida della Procura di Catanzaro

sia il Dottor Salvatore Curcio. Conosciamo benissimo il Dottor Curcio,

avendo collaborato con lui in questo distretto per ben 28 anni, dapprima

come giudice istruttore e poi come Gip, per passare successivamente alla

Direzione Distrettuale Antimafia, come sostituto Procuratore della

Repubblica, e in seguito come sostituto Procuratore generale, prima di

essere nominato Procuratore di Lamezia Terme.”

Morelli ha proseguito: “Il Dottor Curcio è un magistrato di chiara fama e

di grande professionalità, che si è distinto per l’impegno costante nel

contrasto alla criminalità organizzata, anche grazie alla sua profonda

conoscenza del territorio. Ha sempre dimostrato competenza, dedizione e

serietà. Oggi, in occasione del suo insediamento, la presenza del

Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, del Procuratore Nazionale della

DNA Giovanni Melillo, del Procuratore di Napoli Nicola Gratteri, del

Procuratore di Salerno Giuseppe Borrelli, dei vertici della magistratura

calabrese e delle altre procure, delle forze dell’ordine, dell’Avvocatura e

della Chiesa, ha sottolineato il valore professionale e umano di questo

grande uomo delle istituzioni.”

Il Segretario Provinciale ha poi aggiunto: “Con l’insediamento del Dottor

Curcio, la squadra Stato diventa più forte sul territorio, unendo

professionalità e impegno nel contrasto alla criminalità e alla mafia. La

sua guida rappresenta un passo importante per la sicurezza e la giustizia

nell’intero Distretto.”

Inoltre, la Fsp Polizia di Stato ricorda che, già in occasione della nomina

del Dottor Curcio, il Segretario Generale Provinciale Rocco Morelli aveva

sottolineato in una precedente nota stampa la partecipazione del

Procuratore Curcio a un importante convegno organizzato dal Sindacato Fsp

sulla Legge Cartabia. La sua presenza a quell’evento ha rappresentato

un’importante opportunità di confronto tra gli addetti ai lavori e un

arricchimento professionale e umano per tutti i partecipanti.

Il Segretario Provinciale ha quindi concluso: “Rivolgiamo al neo

Procuratore un sincero augurio di buon lavoro, certi che la sua figura

rappresenterà un riferimento importante per l’intero Distretto e per tutte

le Forze dell’Ordine.”