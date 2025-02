Finanza cooperativa in Sicilia: a Catania crescita del 50% della compagine sociale di BCC Pachino

Per la Banca di Credito Cooperativo di Pachino la visione di benessere economico passa dal vantaggio della comunità locale, evolve lungo percorsi di cooperazione e rimane radicata in Sicilia. Mantenere tangibile quest’identità – in linea con la velocità dei mercati – e mirare alla crescita finanziaria è possibile. Lo dimostra la compagine sociale di BCC Pachino che negli ultimi venti anni è più che triplicata. L’espressione della finanza civile di BCC Pachino oggi conta nell’Isola 18 filiali nelle province di Catania, Siracusa, Messina e Ragusa, è supportata dal lavoro di squadra di 123 dipendenti, si sviluppa con l’attivismo e la fiducia di oltre 7mila soci. Il progresso ha avuto inizio nel 1908 con la “Cooperativa agricola di produzione e lavoro”, è proseguito fino ai giorni nostri con azioni orientate anche ad andare oltre le sagaci scelte finanziarie, grazie all’impegno sociale che da sempre contraddistingue BCC Pachino in linea con la mission del Gruppo ICCREA di cui fa parte.

Lungo l’ascesa cooperativa è stato fondamentale conoscere a fondo le potenzialità dell’imprenditoria siciliana, avere una visione sull’indole del territorio e ascoltare con cura i bisogni collettivi. «BCC Pachino è cresciuta seminando affidabilità – afferma il presidente di BCC Pachino Concetto Costa – offriamo impulso ai settori produttivi che incidono da sempre sull’economia della Sicilia, dialoghiamo con le nuove generazioni, puntiamo sulla promozione culturale e turistica, potenziamo la relazione con la comunità anche con contributi sociali a sostegno dell’inclusione, della tutela dell’ambiente e delle categorie più fragili».

A gennaio 2025, in particolare, la Banca di Credito Cooperativo di Pachino registra il risultato del forte legame rafforzato dal 2018 ad oggi con la comunità etnea: a soli sette anni dall’acquisizione della Banca Sviluppo, la compagine sociale solo a Catania è cresciuta più del 50%. Quello etneo oggi rappresenta uno dei territori più importanti dal punto di vista economico e sociale.

«Alle pendici dell’Etna c’è una città straordinaria e dallo spirito imprenditoriale in continuo fermento. La Banca è vigile sull’evoluzione della provincia di Catania – spiega il direttore generale di BCC Pachino Massimo Sena – offriamo ai clienti servizi aggiornati alle moderne esigenze. Viviamo a stretto contatto con la tradizione e l’innovazione che caratterizza questo territorio, ne condividiamo i valori e conosciamo da vicino la comunità che crede nel futuro e che in questi giorni della festa di Sant’Agata è capace di accogliere oltre un milione di visitatori. Questo successo sorprendente diventa l’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e di coesione tra i membri della comunità locale».

BCC di Pachino a Catania, in questa occasione, supporta il Premio per la miglior vetrina “Amo Sant’ Agata” assegnato dall’Associazione San Lorenzo agli esercenti del centro storico che si sono distinti per gli allestimenti popolari, religiosi e creativi.

Catania è un territorio ricco di ricettività e ristorazione con un aeroporto tra i più importanti d’Italia per numero di passeggeri. BCC di Pachino segue lo sviluppo delle piccole e medie imprese etnee concentrato nei settori del turismo ma anche dell’agricoltura, del commercio, dell’hi-tech e dell’edilizia. La relazione con la compagine sociale in ogni filiale siciliana – da Taormina a Modica, da Noto a Giarre – è stata intensificata nel tempo con lo sviluppo di strumenti finanziari dedicati ai soci e prestiti agevolati, ed è potenziata dal “patto sociale” in continua evoluzione, che si traduce in supporti diretti allo sviluppo di nuovi progetti di vita, con borse di studio, bonus d’istruzione e contributi finanziari per i nuovi nati come il Welcome Baby, finalizzati alla pianificazione del futuro dei nuovi nuclei familiari, quelli che nascono e crescono nella Sicilia del terzo millennio.

In linea con le esigenze contemporanee, BCC Pachino continua a investire in settori strategici come la Green Economy e la NewCo, favorendo l’imprenditoria femminile e giovanile. Con la solidarietà e le partnership nelle iniziative di legalità, BCC di Pachino si schiera e affianca la parte migliore della comunità, quella capace di crescere finanziariamente e socialmente in modo sano e onesto, alimentando un circolo virtuoso che unisce tradizione, innovazione e comunità.