CULTURA DELL’INCLUSIONE, I FIGLI DELLA LUNA ASPIRANTI CAKE DESIGNER PER UN GIORNO

Si scrive laboratorio di pasticceria, si legge cultura dell’inclusione, sviluppo dell’autonomia e partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale della comunità. Dopo la tappa all’Olearia Geraci per vedere da vicino come si produce l’extravergine d’oliva, ecco la nuova esperienza per i ragazzi del centro diurno Il Sorriso: un laboratorio di cake design.

SPECIALE LABORATORIO OSPITATO DALLA PASTICCERIA MAZZEI DI CORIGLIANO

Il presidente della cooperativa sociale I Figli della Luna, Lorenzo Notaristefano, insieme alla vicepresidente Marilena Prezzo, al consigliere Francesca Prezzo ed ai soci Antonella Celestino, Dora Quadro e Margherita Quadro coglie l’occasione per ringraziare il maestro pasticcere Francesco Mazzei, titolare dell’esperienza imprenditoriale specializzata in produzioni artigianali di Corigliano, per l’accoglienza riservata agli speciali aspiranti pasticceri.

PASTA DI ZUCCHERO PER SVILUPPARE MANUALITÀ E CREATIVITÀ

All’interno della rinomata pasticceria di via Berlinguer, allo scalo di Corigliano, i ragazzi del Centro Diurno Il Sorriso, riuniti intorno ad un tavolo di lavoro allestito per due diversi giorni appositamente per loro, hanno seguito le indicazioni ed i suggerimenti del Maestro Pasticcere Francesco Mazzei e della moglie Laura. C’è chi ha realizzato un cuore rosso, chi un folletto e chi un bellissimo fiore colorato. Ognuno c’ha messo tutta la creatività ed abilità di cui era capace e dove non riusciva, ecco la magia del cooperative learning: la richiesta di aiuto al vicino di postazione ed il gioco è fatto!

UN FIORE DI CARTA PER GIORNATA CONTRO BULLISMO E CYPERBULLISMO

In occasione della Giornata contro il bullismo ed il cyberbullismo i ragazzi del centro diurno Il Sorriso sono stati accompagnati nella realizzazione di un progetto speciale: un fiore di carta per dire no alla violenza, alla prepotenza delle parole e ai comportamenti che possono ferire anche se espressi sul web.

SERVIZIO CIVILE, CERCASI 8 VOLONTARI PER PROGETTO VAN GOGH

Sono già diverse le candidature per i due diversi progetti che daranno la possibilità a 8 giovani di età compresa fra 18 e 28 anni di prestare volontariato per 12 mesi e con un rimborso di 507,30 euro mensili, nell’ambito del programma AttivaNEET 2025. Le figure professionali richieste sono 4 per I FIGLI DELLA LUNA: educatori, operatori socio-sanitari, psicologi e assistenti sociali; e 4 per l’Associazione IL SORRISO: Operatori Socio Sanitari OSS e assistenti alla persona. Il termine per presentare le domande scade alle ore 14 di martedì 18 febbraio. Basta accedere con SPID al portale https://domandaonlineccp.serviziocivile.it/ ed inserire il codice Ente dedicato: ENTE SU00328.