Sport e socialità, Librino in festa con due nuove strutture open air

CATANIA – Lo sport inteso come strumento che trasforma le periferie in luoghi di crescita e inclusione, e che favorisce non solo il benessere fisico e mentale degli abitanti, ma diventa anche stimolo per la riqualificazione urbana e lo sviluppo economico. Questo l’obiettivo del progetto Libera Talenti Librino che sta incidendo profondamente sul presente e sul futuro di una generazione che vive a Catania, più precisamente nel quartiere periferico di Librino.

In Piazza dell’Elefante stamattina – 13 febbraio – si è tenuta la presentazione degli obiettivi raggiunti in questi mesi con la collaborazione delle scuole e delle associazioni. Primo step è stato rivoluzionare la piazza, che si è trasformata in luogo d’incontro grazie a una Palestra Calisthenics a cielo aperto e allo Skatepark, e che adesso è più funzionale, movimentata e viva. Questi due luoghi per lo sport sono espressione concreta dell’impegno dell’associazione Talità kum ETS, vincitore del bando “Spazi aggregativi di prossimità” indetto dall’impresa sociale Con i Bambini, e sono stati realizzati grazie al prezioso contributo di Fondazione Laureus Sport For Good Italia ETS, che opera nelle periferie delle principali città italiane impiegando lo sport come strumento educativo di apprendimento per bambini e ragazzi che crescono in contesti socioeconomici difficili.

Le due strutture open air sono stati inaugurate alla presenza dei partner del progetto Libera Talenti Librino: il vicario generale dell’Arcidiocesi di Catania don Vincenzo Branchina, l’assessore alla Famiglia e Politiche Sociali del Comune di Catania Bruno Brucchieri, l’assessore allo Sport del Comune di Catania Sergio Parisi, il presidente della VI Municipalità Francesco Valenti, il dirigente medico Asp Catania Maristella Tardella, la direttrice di Fondazione Laureus Italia Daria Braga e i project managers di Fondazione Laureus Italia Giulia Lucherini e Davide Pappalardo.

«È una giornata di festa per la comunità di Librino: oggi i ragazzi dimostrano alla città cosa è “Libera Talenti Librino” – ha affermato Giuliana Gianino, presidente Talità Kum – Questo è il luogo dove ogni settimana avranno a disposizione un istruttore per apprendere gratuitamente le nuove discipline; dove impareranno un’arte e dove scopriranno i loro talenti; uno spazio dove impareranno le regole e i valori dello sport, dove cresceranno insieme. Sono loro che ci hanno chiesto di riqualificare questa piazza». «Le inaugurazioni della palestra e dello skatepark rappresentano il punto di partenza per dare colore all’area – ha affermato Sergio Parisi, assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture, Politiche Comunitarie e Programmazione Fondi di Investimento Europeo, Sport del Comune di Catania, che ha portato i saluti del sindaco Trantino – è stato bellissimo oggi scorgere i sorrisi di tanti bambini, vedere le loro esibizioni, dare allo sport il valore che si merita: quello di strumento educativo e sociale».

«Questi sono spazi importanti perché vengono ripresi dalla città e riassorbiti dalla cittadinanza – ha dichiarato Bruno Brucchieri, assessore alla Famiglia e Politiche Sociali del Comune di Catania – Librino in questo momento è un fermento continuo, questa è stata un’ottima iniziativa: l’Amministrazione comunale sosterrà il loro lavoro di chi si spende con tanta energia».

Alla giornata hanno preso parte gli studenti delle scuole secondarie Rita Atria (partner del progetto), Dusmet, Musco, Campanella Sturzo, San Giorgio. I ragazzi sono stati i primi a cimentarsi nel calisthenics e conoscere da vicino tanti altri sport: dal badminton all’atletica, passando per la ginnastica ritmica, ma anche pallamano, giocoleria, rugby, basket, step, calcio e pallavolo. «Il progetto Libera Talenti a Catania rappresenta una grandissima opportunità per i giovani del territorio, offrendo loro non solo l’accesso a percorsi di crescita personale, ma anche uno spazio sicuro dove sviluppare nuove passioni e competenze – ha spiegato Daria Braga, direttrice di Fondazione Laureus Italia – Arricchendo l’offerta formativa e sportiva del territorio e introducendo discipline innovative, come il Calisthenics e il surfskate, si permette alle nuove generazioni non solo di praticare attività fisica, ma anche di riappropriarsi in maniera costruttiva degli spazi che li circondano, per stimolare la creatività, l’inclusione e il benessere psicofisico». «La piazza dell’Elefante è la più grande del sesto municipio, Libera Talenti Librino le ha cambiato il volto – ha spiegato il presidente della VI Municipalità Francesco Valenti – Il nostro impegno è fare da custodi e da sentinelle su questa nuova area rivalutata e consegnata alla comunità abitante, eviteremo che possa degradarsi nel tempo. Come municipalità continueremo a fare da front office alimentando il dialogo tra le associazioni che operano localmente, siamo il ponte con l’amministrazione e coinvolgiamo tutte le scuole facilitando il successo di iniziative lodevoli come questa».