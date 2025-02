Acronis Italia organizza un workshop sulla “Cyber Safety” per gli studenti dell’Istituto “Eugenio Montale”

Acronis, leader globale nella Cyber Security e nella protezione dei dati, ha promosso il workshop “Cyber Safety” volto a stimolare tra i più giovani le conoscenze sulla sicurezza informatica e condividere suggerimenti su come contrastare i possibili rischi della vita digitale.

L’iniziativa, che ha preso il via lo scorso 13 febbraio, ha coinvolto nei primi due appuntamenti circa 80 studenti del biennio dell’Istituto di Istruzione Superiore “Eugenio Montale” di Cinisello Balsamo con la partecipazione anche del corpo docente.

Nei due incontri Francisco Amadi, Partner Technology Evangelist EMEA di Acronis, ha illustrato alla platea l’evoluzione delle minacce informatiche e ha condiviso alcuni suggerimenti per un utilizzo più sicuro della Rete, come la creazione di password a più fattori e le accortezze da adottare sui social o per contrastare il phishing. È stata inoltre stimolata una riflessione sui fenomeni del cyberbullismo e delle fake news oltre che sull’impatto nel tempo delle impronte digitali.

Una terza e ultima sessione si terrà lunedì 24 febbraio e toccherà anche i temi dei Big Data, dell’intelligenza artificiale e della cosiddetta “bolla d’informazione” generata dai meccanismi di selezione delle informazioni attivati dagli algoritmi di personalizzazione.

Questa attività educational, la prima in Italia, si inserisce nell’ambito dell’Acronis Cyber ​​Foundation Program, il progetto di responsabilità sociale d’impresa promosso da Acronis che dal suo lancio ha sempre avuto una focalizzazione sullo sviluppo delle competenze informatiche delle giovani generazioni con l’obiettivo di aiutarle a essere cittadini resilienti digitalmente.

Infatti la Generazione Z è indubbiamente più rapida nell’adozione di nuove applicazioni e tecnologie, ma proprio per questa ragione manifesta una forte confidenza nei confronti del digitale che la porta a ignorare frequentemente anche le pratiche di base della cybersecurity e di tutela della privacy.

“I ragazzi sono oggi costantemente online, ma molti non hanno la percezione dei rischi che corrono. Ecco perché, attraverso il programma Acronis Cyber ​​Foundation, organizziamo workshop nelle scuole per insegnare competenze essenziali in materia di sicurezza informatica, come proteggere le informazioni personali, riconoscere le minacce online e utilizzare la tecnologia in modo sicuro”, afferma Gilberto Bonutti, Senior Strategic Partner Account Manager di Acronis. “In questa direzione, Acronis si impegna a sostenere le comunità dove opera aiutando i giovani a sviluppare abitudini e comportamenti responsabili. Questo workshop è una grande opportunità per dare potere agli studenti e non vediamo l’ora di organizzare iniziative simili in futuro.”

