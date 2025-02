NON GIOCHI DI GENERE, MA UN MONDO MERAVIGLIOSO DI DIFFERENZE

Chi lo ha detto che i maschietti non possono giocare con le bambole o indossare un maglioncino rosa; e le femminucce avere una passione smisurata per le ruspe, le macchinine, il pallone ed i supereroi? Non esistono giochi di genere, ma predisposizioni ed un meraviglioso mondo di differenze che rende ognuno di noi speciale ed unico. Sensibilizzare i più piccoli alla parità di genere, all’inclusione e al rispetto delle diversità è una missione che va intrapresa subito per evitare che luoghi comuni e tabù si consolidino come normali.

LA PEDAGOGISTA RENZO: PROMUOVIAMO BELLEZZA DIVERSITÀ, NON SOLO FISICA

Per la direttrice del Polo Infanzia Magnolia, la pedagogista Teresa Pia Renzo, ricorrenze come quella della Giornata dei calzini spaiati offrono l’occasione per affermare la promozione della bellezza della diversità che non è solo fisica, tradotta in disabilità, ma può essere sociale, culturale o economica.

NUOVO SPECIALE LABORATORIO DIDATTICO PER POLO DELL’INFANZIA MAGNOLIA

Siamo tutti unici e splendidamente diversi. È, questa, una delle diverse frasi scelte dall’equipe di educatori del Polo infanzia Magnolia per questo speciale laboratorio. In una finta lavatrice i bambini hanno inserito i propri calzini. Dopo il finto lavaggio questi sono stati stesi su uno stendibiancheria ad asciugare: quello a righe di fianco a quello a pois; quello rosso, vicino a quello verde; i due calzini con le stelle, uno a destra, l’altro a sinistra. Insomma, spaiati. È stato spiegato che i calzini, nonostante non fossero più uguali, ma diversi, potevano comunque svolgere la stessa funzione di prima ed essere comunque riutilizzati.

NELLA DIDATTICA IL PEER TUTORING, QUANDO I BAMBINI AIUTANO I BAMBINI

L’importante – sottolinea la pedagogista Renzo – è aiutarsi e supportarsi nelle difficoltà; metodo che all’interno della Scuola di via Carlo Blasco, allo scalo di Rossano, viene messo in atto attraverso il peer tutoring, i bambini più bravi (tutor) aiutano quelli meno bravi (tutee) nello svolgimento delle varie attività, come le schede di logica o di matematica. Spesso sono i bambini più grandi ad aiutare quelli più piccoli.

SOLIDARIETÀ E DIVERSITÀ, BUSSOLA ANCHE PER LA FESTA DELLA CANDELORA

La recente Festa della Candelora è stata, inoltre, un’altra occasione speciale per far riflettere i bambini sulle maggiori o minori possibilità economiche che spesso possono generare disparità e differenze tra persone. Attraverso la raccolta di viveri acquistati dalla Scuola, portati e donati in chiesa dagli stessi bambini e benedetti da Don Giuseppe Scigliano, hanno potuto sperimentare l’importanza di aiutare chi vive in condizioni di difficoltà, rendendosi protagonisti di un gesto concreto di solidarietà.