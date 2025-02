DA ESPERIENZA LUDICA A OCCASIONE DI CONOSCENZA

Far sì che il tempo dedicato al gioco all’aria aperta, tra uno scivolo, un’altalena ed una giostrina, possa rappresentare anche un’occasione per far conoscere a bambini e con loro anche agli adulti, i personaggi, le invenzioni ed i luoghi che fanno della Calabria una terra extra-ordinaria, contribuendo così ad accrescere il senso di appartenenza nelle nuove generazioni. È anche questa la responsabilità sociale per il territorio che Pan Neto International, società pioniera, innovatrice ed oggi leader in Calabria e nel Sud Italia nella produzione e commercializzazione di materiali bio-edili che utilizza soprattutto nella realizzazione di parchi giochi, belli, sicuri, colorati, inclusivi ed eco-sostenibili con tappeto anti-trauma in gomma colata Paverplay Ground, rilancia attraverso la tematizzazione delle proprie installazioni, territorio per territorio, sui Marcatori Identitari Distintivi (MID).

TEMATIZZARE CON CONTENUTI DIDATTICI ARREDO URBANO E PARCHI LUDICI

È, questa, una delle novità alle quali la storica società calabrese con sede a Rocca di Neto sta lavorando sia per continuare a riempire di contenuti didattici e pedagogici le strutture e le declinazioni innovative in termini di arredo urbano e parchi ludici, sia per consolidare l’offerta di sempre maggiori servizi a beneficio dei territori e della regione, come ad esempio quella dell’edilizia estrema, quella su fune che consente di operare in quota, offrendo soluzioni innovative, e veloci.

DALLA CROTONE A TROPEA A CIRÒ, DIVERSI PROGETTI E CANTIERI PER IL 2025

Dalla riqualificazione del centro storico di Cirò, città natale di Lilio, l’inventore del Calendario Gregoriano, uno dei Mid del cirotano, forse il più potente della Calabria Straordinaria, al quale sarà probabilmente tematizzato uno degli spazi in progetto, con la realizzazione di un’area giochi di 10 metri quadrati; alla Città di Crotone che vedrà interventi su 6 aree, anch’esse tematizzate sui principali Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria extra-ordinaria (dal Teorema di Pitagora ad Alcmeone, da Milone a Faillo, dalla Scuola di Atletica Crotoniate al Calabriano ed al Crotoniano).

PROSSIMA INAUGURAZIONE: PARCO GIOCHI INNOVATIVO A ROCCA DI NETO

E poi, ancora, da Nicotera a Ioppolo, passando da Tropea, il Borgo dei Borghi 2021 pronto ad essere completato con il secondo e terzo lotto; fino al riqualificato parco giochi di Rocca di Neto, prossimo all’inaugurazione. Qui gli interventi, si aggiungono alla serie di piccoli e grandi progetti che hanno interessato tanto i piccoli borghi che le grandi città calabresi: dal grande Parco della biodiversità Mediterranea di Catanzaro – per citarne alcuni – al Parco Venezia di Botricello passando dal piccolo borgo di Benestare nell’area metropolitana di Reggio Calabria.

CON EDILIZIA ESTREMA ZERO PONTEGGI, MENO DISAGI E MAGGIORE SICUREZZA

Mentre l’edilizia tradizionale prevede l’uso di ponteggi e piattaforme aeree, che comportano tempi lunghi di installazione, costi elevati e impatto ambientale, l’edilizia su fune elimina questi limiti, garantendo interventi più rapidi, maggiore sicurezza, costi abbattuti, minore utilizzo di materiali e nessun ingombro al suolo e quindi meno impatto ambientale, minori disagi per condomini ed esercizi commerciali. Questa nuova declinazione sfrutta tecniche di lavoro basate sull’alpinismo industriale, permettendo agli operatori qualificati di eseguire interventi in sicurezza grazie all’uso di corde e sistemi di ancoraggio certificati. Questo metodo riduce anche il rischio di incidenti rispetto alle impalcature tradizionali.

DALLA PULIZIA DELLE FACCIATE AL FOTOVOLTAICO, SI INTERVIENE IN ALTA QUOTA

Dalla manutenzione e pulizia delle facciate all’ispezione ed interventi sui tetti, dal rifacimento di cornicioni e frontalini alla pulizia e sostituzione di gronde e discendenti, dall’installazione di linee vita su coperture alla pulizia e manutenzione di pannelli fotovoltaici, dall’installazione di dissuasori volatili alla manutenzione e installazione di canne fumarie, passando dagli interventi su pareti rocciose e consolidamenti e alla protezione di strutture a rischio di frana o distacco. Sono, questi, alcuni dei servizi possibili con l’Edilizia Estrema che consente a privati, condomini e imprese di accedere a soluzioni più rapide ed efficienti per la manutenzione degli edifici.

2024 SI È CHIUSO DA AMARELLI CON L’EVENTO SUL GOVERNO DELLA BELLEZZA

Come si governa la bellezza? In tanti modi. Anche attraverso la ri-generazione urbana, in particolare attraverso la realizzazione di parchi ludici innovativi, cromatici, sicuri, che possano diventare strumento di capovolgimento, di rottura epistemologica dei territori, trasformando le periferie in attrattori delle e per le città. – È un obiettivo, quello più in generale del Governo della Bellezza, che tocca allo stesso modo, le istituzioni, soprattutto il mondo della Scuola, dall’infanzia alle superiori; perché non si può educare senza la bellezza. E doversi confrontare ogni giorno con la bellezza dei luoghi è esso stesso fare didattica; è un compito, di realtà. Si può e si deve intervenire senza dover necessariamente attendere grandi progetti. Piccolo è bello. La bellezza può essere fatta anche nei nostri comuni, da piccoli interventi di agopuntura urbana che restituiscano felicità e sorrisi a chi, per esempio, oggi ha deciso di restare nei nostri territori.

AGOPUNTURA URBANA PER RESTITUIRE SORRISI AI BAMBINI NELLE PIAZZE

È quanto ha sottolineato Lenin Montesanto, coordinando i diversi contributi emersi nella nuova tappa del format itinerante di confronto e dibattito tra istituzioni, professionisti, imprese, associazioni e opinion leader, promosso dall’associazione europea Otto Torri sullo Jonio col suo Progetto Nostos Identità Tempo Ospitalità e dedicato al Governo della Bellezza. – L’ultima tappa, ospitata il 12 dicembre 2024 nell’Auditorium Amarelli a Corigliano-Rossano, è stata organizzata in partnership con l’associazione Musikart di Tarsia, la Pro Loco Rossano La Bizantina ed il contributo tecnico di Pan Neto International Srl.

NARRAZIONE URBANA, PAN NETO PROTAGONISTA NUOVA CHAVE DI LETTURA

Ed a fare da cornice a questa diversa chiave di lettura e prospettiva ri-generatrice per gli spazi pubblici locali è stata proprio la virtuosa esperienza imprenditoriale della Pan Neto International Srl, storica società pioniera, innovatrice ed oggi leader in Calabria e nel Sud Italia nella produzione e commercializzazione di materiali bio-edili che essa utilizza soprattutto nella realizzazione di parchi giochi, belli, sicuri, colorati, inclusivi ed eco-sostenibili con tappeto anti-trauma in gomma colata Paverplay Ground.