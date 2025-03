Catania, al Teatro Sangiorgi si presenta la Fondazione Salute e Cultura

La denatalità e la nascita, la salute delle donne, la lotta contro ogni violenza, il rapporto medico-paziente, il contrasto alle devianze e alla povertà, la crisi della professione medica e le sfide dell’intelligenza artificiale. Queste le macro aree tematiche dentro le quali si articolerà l’attività della nuova Fondazione Salute e Cultura nel biennio 2025/2026. La Fondazione e il programma dettagliato di attività verranno presentate alla città e alla stampa domani venerdì 21 marzo 2025 dalle 17.00 a Catania presso il Teatro Sangiorgi (via Antonino di Sangiuliano 233).

A condurre l’evento sarà Salvo La Rosa. Sul palco si alterneranno rappresentanti delle istituzioni e del terzo settore. In apertura si terrà la presentazione della Fondazione Salute e Cultura, a cura del suo presidente, il prof. Giuseppe Ettore, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Arnas Garibaldi.

Per i saluti istituzionali interverranno Enrico Trantino (sindaco di Catania), Gaetano Galvagno (presidente ARS), Maria Carmela Librizzi (prefetto di Catania), Luigi Renna (arcivescovo Metropolita di Catania), Antonino Raspanti (vescovo di Acireale e presidente Conferenza Episcopale Siciliana), Giuseppe Bellassai (questore di Catania), Giuseppe Giammanco (direttore Generale ARNAS Garibaldi). Poi verrà dato spazio agli interventi di Daniela Bianco (Partner e CdA The European House Ambrosetti Responsabile Practice Health Care TEHA Group) che relazionerà su “La salute della salute in Italia: sfida e prospettive per il nostro SSN” e dell’On. Francesco Ciancitto (componente Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati).

Dalle 17,50 verranno illustrati i valori delle Fondazioni. Si alterneranno sul palco Paolo Ferrara (direttore Generale Fondazione Terres des Hommes Italia), Massimo Scaccabarozzi (direttore Think Tank “On Radar” Fondazione Menarini, Past President Farmindustria), Emiliano Abramo (presidente Comunità Sant’Egidio Catania), Antonello Piraneo (direttore quotidiano “La Sicilia”), Raffaella Tregua (direttrice “Quotidiano di Sicilia”) e Alessandro Benedetti (segretario Generale Fondazione Meyer Firenze). Alle 19 le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Ettore, al Maestro Fabio Raciti e alla sua orchestra.