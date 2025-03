Prima lo imparo e poi ne faccio esperienza, così non lo dimentico più e, anzi, lo trasmetto anche ai miei amici, alla mamma e al papà. È, questo, più o meno il metodo adottato dal Polo Infanzia Magnolia che domani, venerdì 21 marzo, sarà a Cirò, per una speciale uscita didattica: partecipare alla 13esima Giornata regionale del Calendario e celebrare uno dei più importanti Marcatori Identitari Distintivi della Calabria Straordinaria: Luigi Lilio. Consegneranno al Sindaco dell’antica Ypscron il calendario realizzato con le proprie manine.

RENZO: ATTRAVERSO ESPERIENZA PROMUOVIAMO CONOSCENZA

Popolarizzare figure come quella di Lilio, così come ha auspicato il Primo Cittadino di Cirò Mario Sculco – sottolinea la pedagogista Teresa Pia Renzo – è un impegno che continuiamo a portare avanti per promuovere già sotto i cinque anni consapevolezza e conoscenza sul patrimonio identitario della regione in cui si vive. È importante farlo già da ora perché si metabolizza e si acquisisce meglio.

FUORI CONCORSO AL CONTEST CREATIVO GIOVANI VISIONI

La direttrice Renzo coglie l’occasione per complimentarsi con l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco e gli altri organizzatori per aver coinvolto e reso protagoniste le scuole e, in particolare, per aver ammesso il Polo Magnolia al concorso creativo Giovani Visioni. I bambini parteciperanno fuori concorso insieme ai loro coetanei delle scuole di Cirò e della provincia di Crotone.

PROGETTATO IN AUTUNNO, AVVIATO A NATALE, CONCLUSO A PRIMAVERA

La realizzazione dello speciale almanacco è stata, progettata in autunno e pensata come un’attività didattica natalizia. Le maestre hanno creato lo scheletro del Calendario su un grande foglio A3 bianco. I bambini hanno quindi colorato i mesi ed incollato al centro la foto di gruppo, scattata in un giorno di inverno nello spazio aperto davanti alla propria scuola. L’attività è servita per spiegare ai bambini cosa è un calendario e cos’è il tempo. Come elemento decorativo i bimbi dell’infanzia hanno disegnato sui loro calendari una palla di Natale, mentre quelli del nido un alberello.

BUON COMPLEANNO, ITALIA! CELEBRATA GIORNATA UNITÀ NAZIONALE

L’attività didattica dedicata al Calendario è stata preceduta nei giorni scorsi da quella relativa all’approfondimento sulla Giornata dell’Unità Nazionale che si celebra il 17 marzo. Con l’aiuto dell’equipe di educatrici i bambini hanno realizzato delle bandierine tricolore su carta velina, utilizzando la tecnica della digito-pittura e del mosaico. Una volta pronte, le hanno sventolate all’unisono intonando l’Inno di Mameli che in realtà conoscono bene perché leit-motiv di fondo di molte attività di animazione. Ai bambini è stato spiegato perché si celebra questa ricorrenza e perché il compleanno dell’Italia cade proprio in questo giorno.