La pizzeria di Gallarate che impiega ragazzi autistici protagonista a Domenica In

Sarà protagonista nella puntata di Domenica In del 30 marzo il progetto “straFICO – Impastiamo la Diversità”, la nuova pizzeria, che fa capo all’associazione Mondi Connessi, organizzazione non profit attiva nel Varesotto e nel Nord Milano a favore dei bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Il locale, in fase di apertura a Gallarate, si inserisce in un più ampio percorso etico e inclusivo che punta a valorizzare la diversità attraverso il lavoro, il cibo e la bellezza. I finanziamenti per l’apertura sono arrivati dall’associazione I Bambini delle Fate e dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, “per la valenza sociale dell’iniziativa, che è nel cuore del nostro territorio”, spiega Roberto Gentilomo, Responsabile Area Mercato della Bcc Busto Garolfo e Buguggiate. “Questo progetto rappresenta un mix di valori molto vicini al nostro modo di fare banca: l’attenzione alle persone, l’inclusione, la solidarietà e il sostegno concreto alle famiglie”

Il nome “straFICO” nasce da un gioco di parole carico di significato. Il fico, comunemente scambiato per frutto, è in realtà un fiore: una metafora potente per descrivere i ragazzi coinvolti nel progetto, la cui neurodivergenza spesso passa inosservata a uno sguardo superficiale. Apparentemente in linea con i loro coetanei per capacità e comportamenti, sono in realtà giovani con bisogni specifici che rendono complessa una piena autonomia nella vita quotidiana. Per questo motivo, il fico diventa simbolo di accoglienza e comprensione delle diversità.

Ma “fico” nel linguaggio giovanile significa anche “molto bello”, proprio come il locale che sorgerà nello storico spazio settecentesco dell’ex Farmacia Dahò, in Piazza Garibaldi a Gallarate. Un luogo unico, “straordinario” – da qui il prefisso “stra” – dove la diversità sarà ingrediente fondamentale di un’esperienza gastronomica e umana ricchissima.

La proposta culinaria di “straFICO” sarà affidata a grandi nomi della ristorazione: Stefano D’Onofrio, fondatore e CEO del Gruppo Godo, curerà la cucina; Francesco Pompetti, maestro pizzaiolo premiato con tre spicchi dal Gambero Rosso, si occuperà degli impasti di pizza, panzerotti e bomboloni; Giovanni Pariani, alla guida delle Pasticcerie Pariani, firmerà i dessert. Il menù comprenderà pizze, arrosticini e piatti selezionati con attenzione alla qualità delle materie prime e alla valorizzazione delle eccellenze territoriali.

Il locale sarà anche un luogo di narrazione, in cui le storie delle aziende del territorio partner del progetto verranno raccontate e condivise con il pubblico. Il tutto in un contesto di lavoro inclusivo: persone autistiche, formate e affiancate da professionisti neurotipici, saranno parte attiva della gestione del locale, favorendo l’incontro diretto tra il pubblico e la condizione autistica.

Fondata con l’obiettivo di creare e sostenere servizi per bambini e ragazzi con autismo, Mondi Connessi ha costruito negli anni una solida rete territoriale di centri e professionisti. I suoi progetti spaziano dalla costruzione di strutture alla formazione del personale, dal supporto ai trattamenti abilitativi per i più piccoli all’inserimento lavorativo dei più grandi, con un approccio sempre basato sulle migliori pratiche riconosciute a livello scientifico.

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate sostiene l’iniziativa anche con un contributo annuale a fondo perso. “Questo progetto parla il linguaggio dell’impegno autentico e della responsabilità sociale, elementi fondamentali per chi, come noi, vuole essere banca del territorio nel senso più pieno e vero del termine”, spiega Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Già protagonista sul piccolo schermo nel 2024, il progetto “straFICO” è stato ospite a settembre della trasmissione L’ingrediente perfetto su LA7, condotta da Maria Grazia Cucinotta. Anche in quell’occasione il fico è stato l’ingrediente simbolico e reale della puntata, a rappresentare l’essenza di un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: impastare la diversità per servire bellezza, umanità e speranza.