Laboratorio Civico: presentati a Rende i dati di OpenData

Presentati alla stampa stamattina da Laboratorio Civico i dati desunti dallo studio condotto da OpenData, guidata da Francesco Aiello, Ordinario di Economia Politica dell’Unical, relativi alla qualità amministrativa degli ultimi 20 anni dei 19 comuni calabresi prossimi alle elezioni.

“Viene certificato da uno studio indipendente ed autorevole che a Rende c’è stata una crescita solida in tutti i settori. La nostra città è al vertice della classifica per qualità politico-amministrativa, sola amministrazione ad aver conosciuto “miglioramento solido in tutti gli indicatori”, ha affermato Marcello Manna.

Nello specifico, Rende: “attraverso l’ indicatore MAQI ( Municipal Administration Quality Index) é risultata tra le migliore città d’Italia: in crescita (da 100,18 a 105,78), sopra la media nazionale. L’indice composito dagli autori è basato su tre pilastri principali, che colgono dimensioni chiave della governance comunale: Capacità Burocratica (Pillar 1): Valuta la qualità e l’efficienza della macchina amministrativa comunale, includendo aspetti legati alla gestione del personale, alla digitalizzazione, alla trasparenza e alla capacità di programmazione e per la quale Rende risulta in crescita (da 99,75 a 102,45), sopra media.Qualità della Classe Politica (Pillar 2): Riguarda le caratteristiche della leadership locale, tenendo conto di indicatori come il rinnovamento, l’equilibrio di genere, la stabilità delle cariche, la presenza di esperienze professionali pregresse e la propensione all’innovazione e per la quale la città dell’oltre Campagnano è risultata in crescita (da 100,82 a 112,16), oltre Q3. Performance Economico-Finanziaria (Pillar 3): Misura la sostenibilità dei conti pubblici locali e la capacità di investimento, analizzando parametri come l’equilibrio di bilancio, la pressione fiscale, la spesa per investimenti e il grado di autonomia finanziaria, ove Rende risulta in crescita (da 99,97 a 102,71), sopra la media” si legge nello studio indipendente.

“Da ciò si parta e non dalle critiche senza costrutto, modus operandi della vecchia politica che ha sempre cercato di ostacolarci a braccetto di qualche inquirente. Ancora non si comprende, ad oggi, i motivi di un commissariamento che ha di fatto bloccato una intera città: ben l’ottanta per cento delle accuse sono infatti decadute.”, ha sottolineato Manna, affiancato da ex assessori e consiglieri comunali.

“Siamo sempre stata una amministrazione votata alla trasparenza e alla inclusività dei cittadini e continueremo così, sulla strada del civismo”, ha concluse l’avvocato.