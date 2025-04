’appuntamento con i fiori domani sabato 12 aprile

Nella Pasqua, i fiori sono evocati come simboli di significati spirituali. È la natura che si risveglia! Ricordiamo che i fiori abbelliranno anche i celebri “Sepolcri “del Giovedì Santo che fanno parte delle nostre tradizioni. Un appuntamento speciale ci sarà sabato 12 aprile, dalle ore 10, dal Mercato di Campagna Amica di Cosenza; i fiori di primavera tornano nelle case degli italiani con una giornata dedicata a scoprire quali sono le varietà di stagione, anche per abbellire e colorare giardini, stanze e balconi con composizioni e vasi in vista della Pasqua. L’iniziativa è della Consulta Florovivaismo della Coldiretti recentemente costituita nella nostra regione. Un tecnico agronomo, insieme con i responsabili di un vivaio e i produttori del mercato, guideranno nel percorso di conoscenza dei fiori italiani a partire da temi come:

⁠Comprare e regalare fiori di stagione e del territorio, per ridurre l’impatto ambientale, sostenere la biodiversità e le aziende florovivaistiche italiane.⁠ ⁠I benefici di piante e fiori. ⁠L’importanza della stagionalità. ⁠Come scegliere il prodotto di stagione. ⁠ ⁠L’importanza della provenienza.⁠ Il rapporto qualità/prezzo. Un’occasione per riscoprire il valore dei fiori italiani e imparare a scegliere con consapevolezza, sostenendo i produttori locali e la nostra agricoltura. In Calabria in base all’ultimo censimento Istat sull’agricoltura, ci sono 156 aziende floro-vivaistiche che impiegano complessivamente 182 ettari. Il florovivaismo fra produzione di piante e fiori in vaso e quelle di piantine da trapianto– afferma la Coldiretti – è, infatti, un comparto in crescita nella nostra regione che vale oltre 50 milioni di euro e garantisce oltre 400 posti di lavoro altamente specializzati. Il comparto florovivaistico è espressione anche di un’agricoltura multifunzionale capace di lavorare per il bene della comunità e dell’ambiente, nonostante i rincari ed è cruciale nel migliorare la qualità della vita con il contrasto ai cambiamenti climatici, all’inquinamento dell’aria e al dissesto del territorio. Quella che si offre è un’occasione per riscoprire il valore dei fiori italiani e imparare a scegliere con consapevolezza, sostenendo i produttori locali e la nostra agricoltura.