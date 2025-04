– ESET, leader europeo globale nel mercato della cybersecurity, ha ottenuto il riconoscimento di vendor europeo di

riferimento nella ECSO Cyberhive Matrix Q1 2025, in tre categorie: soluzioni MDR con ESET PROTECT MDR, soluzioni XDR con la piattaforma ESET

PROTECT e soluzioni in ambito SOC con ESET Threat Intelligence. Un risultato che riflette una valutazione basata sulla soddisfazione degli utenti e

sull’aderenza ai criteri europei.

“Siamo onorati di essere stati riconosciuti come vendor europeo di riferimento in più categorie nel report ECSO Cyberhive Matrix Q1 2025. Questo

riconoscimento conferma il nostro impegno nel fornire soluzioni di cybersecurity di altissimo livello, in grado di rispondere all’evoluzione delle

esigenze dei nostri clienti. Le soluzioni ESET PROTECT MDR, ESET PROTECT Platform e ESET Threat Intelligence hanno tutte dimostrato performance

eccellenti in termini di soddisfazione degli utenti e allineamento con gli standard richiesti dal mercato europeo”, ha dichiarato Zuzana Legáthová,

Director of Test, Analyst Relations and Market Research di ESET. “Continueremo a investire in innovazione e a consolidare la nostra posizione di

leadership nel settore della cybersecurity, per garantire una protezione efficace a imprese e privati. Questo riconoscimento evidenzia il nostro impegno

verso tecnologie avanzate per il rilevamento e la risposta alle minacce, oltre all’eccellenza europea in ambito cybersecurity”.

La Cyberhive Matrix™ offre un quadro completo per supportare utenti finali e investitori nella valutazione delle soluzioni di cybersecurity europee.

Sviluppata da ECSO, organizzazione no profit, la Matrix si concentra sul mercato europeo della cybersecurity e nasce in collaborazione con l’industria

europea del settore, con l’obiettivo di offrire uno strumento trasparente e affidabile che metta in luce l’aderenza delle soluzioni e delle aziende agli

standard europei.

La valutazione si basa sui dati di Cyberhive e su fonti open-source, con un’attenzione particolare alla maturità e alla conformità ai requisiti europei

delle soluzioni analizzate. Il report include anche un’analisi dettagliata delle soluzioni, dei profili dei vendor e dello stato di conformità con i requisiti

europei. I criteri utilizzati derivano da input raccolti da tre gruppi: vendor, utenti finali e investitori.

Per approfondire, consultare le sezioni dedicate ai servizi MDR di ESET, alle soluzioni XDR e all’offerta ESET Threat Intelligence.

Il report completo della ECSO Cyberhive Matrix Q1 2025 è disponibile a questo link.

A proposito di ESET

ESET®, fondata in Europa, è il punto di riferimento per la cybersecurity nella regione, con una rete di uffici presente in tutto il mondo. Offre soluzioni di sicurezza digitale

all’avanguardia per prevenire gli attacchi prima che si verifichino. Combinando la potenza dell’intelligenza artificiale con l’expertise umana, ESET è in grado di anticipare le minacce

informatiche globali, note ed emergenti, proteggendo aziende, infrastrutture critiche e utenti finali. Che si tratti di protezione endpoint, cloud o mobile, le soluzioni e i servizi AInative e cloud-first di ESET si distinguono per prestazioni elevate e semplicità d’uso. La tecnologia ESET è “Made in the EU” e include funzionalità avanzate di rilevamento e risposta,

crittografia ultra-sicura e autenticazione a più fattori. Con una protezione in tempo reale attiva 24/7 e un solido supporto locale, le soluzioni ESET garantiscono la continuità

operativa di utenti e organizzazioni. In un contesto digitale in continua evoluzione, la sicurezza richiede un approccio innovativo: ESET investe costantemente in ricerca di eccellenza

e threat intelligence, supportata dai propri centri di ricerca e sviluppo e da una solida rete di partner globali. Per maggiori informazioni, visitate il sito ESET o seguite ESET sui social

media, podcast e blog.

A proposito di ECSO

La European Cyber Security Organisation (ECSO) è un’organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 2016, che riunisce membri del settore pubblico e privato. È nata come

controparte contrattuale della Commissione Europea per l’attuazione del Partenariato Pubblico-Privato europeo sulla cybersecurity (2016-2020), con l’obiettivo di promuovere la

collaborazione tra attori pubblici e privati e favorire l’accesso a soluzioni europee di cybersecurity affidabili e all’avanguardia. Oggi, ECSO porta avanti i risultati raggiunti da quel

partenariato e, grazie alla sua base associativa multisettoriale, contribuisce allo sviluppo di comunità dedicate alla sicurezza informatica e al rafforzamento dell’intero ecosistema

europeo della cybersecurity. La composizione eterogenea dei suoi membri, provenienti da ambiti pubblici e privati, consente di affrontare in modo completo e integrato tutte le

principali tematiche legate alla sicurezza informatica.