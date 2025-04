Svolta a Lamezia Terme la prima edizione della “Pasqua del Poliziotto in Corsia”

Grande festa e gioia questa mattina per i bambini ricoverati nel Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, nel reparto di Pediatria diretto dalla dottoressa Mimma Caloiero. Il reparto ha infatti aperto le sue porte al Sindacato FSP Polizia di Stato per ospitare la prima edizione dell’iniziativa benefica “La Pasqua del Poliziotto in Corsia”, ispirata al principio fondante dell’impegno quotidiano della Polizia di Stato: “Esserci Sempre”.

All’evento hanno preso parte il Segretario Nazionale del Sindacato, Giuseppe Brugnano, il Segretario Regionale, Rocco Pardo, il Dirigente del Commissariato Antonio Turi (in rappresentanza del Questore Giuseppe Linares), il Direttore Sanitario Aziendale dell’Asp di Catanzaro Antonio Gallucci e il Direttore della Gestione Totale della Qualità dottor Claudio Tomasello.

Durante la manifestazione sono state consegnate uova di Pasqua e gadget ai piccoli ricoverati, accompagnati dall’allegria di una simpatica mascotte pasquale raffigurante un coniglio.

«Nel corso dell’iniziativa – ha dichiarato Rocco Morelli, Segretario Generale Provinciale del Sindacato di Polizia – i poliziotti del Sindacato FSP Polizia di Stato hanno donato ai bambini le tradizionali uova di Pasqua, insieme a tante altre sorprese pensate per rendere più lieve la loro permanenza in ospedale».

In concomitanza con l’evento, è stata anche promossa una giornata di solidarietà dedicata alla donazione del sangue. Grazie al prezioso contributo di Nicolino Ferraro, Presidente della Sezione Provinciale di Catanzaro/Lamezia dell’Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato, verrà infatti organizzata una raccolta di sangue presso il Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero Unico di Lamezia Terme.

«Un piccolo gesto può fare una grande differenza – ha aggiunto Morelli – con questa iniziativa abbiamo voluto essere vicini ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, portando non solo un dono, ma anche un messaggio di speranza e di concreta vicinanza alla comunità. Così come accade a Catanzaro da circa trent’anni con La Befana del Poliziotto in Corsia, anche oggi abbiamo voluto ribadire che i Poliziotti sono amici dei bambini, a cui potersi rivolgere soprattutto nei momenti di difficoltà».

«Ringrazio l’intera Segreteria Provinciale che collabora quotidianamente con me – ha concluso Morelli – con un ringraziamento speciale al giovane collega sindacalista Natale Maiolo, che si è speso con entusiasmo per la riuscita di questa iniziativa. Un sentito grazie va infine alla Direzione Sanitaria del Nosocomio lametino per averci consentito di esprimerci al meglio anche in questa occasione».