CALOVETO, OK CONSUNTIVO 2024. GESTIONE

Una gestione oculata delle risorse ed importanti risultati raggiunti in termini di investimenti intercettando fondi extra-bilancio che stanno contribuendo ad una storica stagione di infrastrutturazione e servizi su tutto il territorio comunale. È quella che ha nuovamente fotografato il Consiglio Comunale approvando ieri (lunedì 28) il nuovo bilancio consuntivo che certifica un governo virtuoso, a partire dalle casse comunali. Non c’è nessun rilievo da parte della Corte dei Conti.

CONTINUA CONTRASTO EVASIONE E RECUPERO FONDI EXTRA BILANCIO

L’Amministrazione Comunale – spiega il Sindaco Umberto Mazza – continua a dimostrare attenzione al contrasto all’evasione tributaria e l’accertamento dei pagamenti dei tributi comunali che rappresentano un elemento essenziale a garanzia dell’equità sociale. Grazie a questa azione incisiva nel corso del 2024 – aggiunge – sono stati riscossi circa 30 mila euro di tributi riferiti agli anni precedenti.

NESSUNA ANTICIPAZIONE DI CASSA, NESSUN DEBITO FUORI BILANCIO

Non vi è stato inoltre ricorso all’anticipazione di cassa e neppure ad anticipazioni di liquidità attraverso mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti. Non sono stati riconosciuti, nel corso dell’anno finanziario, debiti fuori bilancio e non ci sono in corso sospesi con altri enti.

TANTI FINANZIAMENTI PER INNALZARE QUALITÀ VITA RESIDENTI E OSPITI

Ma il consuntivo 2024 racconta anche della lungimiranza e della visione messa in campo con l’individuazione di nuovi canali di finanziamento che confermano la capacità dell’Esecutivo di attrarre risorse ed investire in progetti strategici. Dall’ultima ratifica della variazione di bilancio spiccano, tra gli altri, i finanziamenti di 58 mila euro destinati alla promozione del territorio erogati dal Gruppo di Azione Locale (GAL) Sibaritide; i 280 mila euro per l’efficientamento della rete idrica e i circa 100 mila euro di fondi extra-bilancio intercettati per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. – A queste risorse – spiega – se ne aggiungono diverse altre che hanno permesso di avviare importanti opere pubbliche, alcune delle quali già realizzate o in fase di ultimazione, tra cui l’ampliamento e la riqualificazione del cimitero comunale, i lavori di protezione e messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico e i progetti di efficientamento energetico. La nostra bussola – conclude Mazza – resta elevare la qualità della vita di residenti e ospiti.