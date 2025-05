Manifestazione Nazionale domani a Roma, attese migliaia di persone da tutta Italia

Domani, sabato 10 maggio, si svolgerà a Roma la Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita”, a cui aderiscono oltre 110 associazioni che porterà in strada migliaia di famiglie e cittadini da tutta Italia, che sfileranno in corteo per celebrare la dignità della vita umana e la sua tutela in ogni fase e condizione, dal concepimento fino alla morte naturale. La Manifestazione ribadirà il netto ‘No’ all’aborto, alla fecondazione artificiale e a qualsiasi progetto di legge su eutanasia o suicidio assistito, come fanno sapere i due coordinatori dell’evento, Massimo Gandolfini e Maria Rachele Ruiu.

Con partenza alle ore 14:30 da piazza della Repubblica il corteo sfilerà per vie della Capitale fino a via dei Fori Imperiali, dove si alterneranno dal palco principale le testimonianze di Emanuel Cosmin Stoica, Attivista per i diritti dei disabili impegnato contro la deriva eugenetica; Livia Tossici-Bolt, attivista Pro Life condannata lo scorso aprile in UK per aver sostato in silenzio fuori da un centro abortivo; Maurizio Marrone e Assessore alle Politiche Sociali e alla Famiglia della Regione Piemonte, promotore del Fondo ‘Vita Nascente’. Sarà trasmesso un saluto video di Eduardo Verastegui, attore, produttore e attivista Pro Vita messicano.

«Siamo contenti – dichiarano i due portavoce, Gandolfini e Ruiu – che la Manifestazione “Scegliamo la Vita” si svolga a due giorni dall’elezione di Papa Leone XIV, che siamo certi alzerà forte la voce per la dignità umana in ogni fase della sua esistenza e contro tutte le forme di offesa che ne disprezzano il valore innato, come dimostrato partecipando da Vescovo alla Marcia per la Vita in Perù e affermando l’urgenza di «difendere la vita umana in ogni momento».

E’ ancora possibile, per i giornalisti, accreditarsi inviando una comunicazione (specificando nome, cognome e testata di riferimento) a: stampa@manifestazioneperlavita.it. L’accredito – che permetterà l’accesso a giornalisti, fotografi e operatori video, in alcuni momenti, sul palco e nelle sue vicinanze – verrà consegnato il giorno stesso della Manifestazione nel punto di partenza, a Piazza della Repubblica, presso lo stand dedicato.