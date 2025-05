Lamezia Terme, il candidato sindaco Bevilacqua in visita al mercato coperto di Nicastro

Visita al mercato coperto di Nicastro per Gianpaolo Bevilacqua, candidato a sindaco del Comune di Lamezia Terme, accompagnato dai candidati al consiglio comunale Ottavio Aloisio e Monica Fazio. Un’occasione per toccare con mano le condizioni critiche in cui versa la struttura, ascoltando direttamente le voci dei venditori.

Durante l’incontro, gli operatori del mercato hanno evidenziato numerose problematiche: pavimenti dissestati con buche pericolose, rampe scivolose, temperature rigide all’interno, scarsa illuminazione e difficoltà di accesso per gli utenti, soprattutto quelli con disabilità o provenienti dalle periferie.

Nonostante le difficoltà, l’incontro è stato animato da entusiasmo e partecipazione, segno della voglia di cambiamento che si respira tra i banchi del mercato. Bevilacqua ha espresso massima disponibilità a intervenire concretamente per migliorare la struttura e restituirle decoro e funzionalità.

Tra gli impegni presi, oltre alla sistemazione della pavimentazione, alla messa in sicurezza delle rampe e al miglioramento dell’isolamento termico, anche l’installazione di un impianto di illuminazione adeguato e l’istituzione di una fermata dell’autobus nelle immediate vicinanze del mercato, per facilitarne il raggiungimento da parte di tutti i cittadini, in particolare di chi vive nei quartieri più periferici. La campagna elettorale del candidato è iniziata presto, con un’attenzione concreta ai luoghi simbolo della città e ai bisogni quotidiani della sua comunità.