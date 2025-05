Lucciarini De Vincenzi (ALI): “Dal Governo tagli scellerati alla manutenzione. Compromesso diritto alla mobilità dei cittadini”

“Il Governo, con la Legge di Bilancio e il decreto Milleproroghe conferma oggi la volontà di imporre tagli lineari alla manutenzione del tessuto stradale del Paese. Una decisione grave, che avrà conseguenze pericolose, della quale non possiamo che sottolineare l’irresponsabilità, nei confronti dei cittadini. È un vero e proprio attacco alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei mezzi di trasporto pubblici e privati”. Così il Segretario Generale di ALI – Autonomie Locali Italiane, Valerio Lucciarini De Vincenzi, in merito alla notizia dei tagli alla manutenzione stradale sulla rete viaria provinciale e metropolitana, voluti dal Governo.

“Nei dati, diffusi oggi dalla stampa nazionale, si vede la scelleratezza di questo provvedimento, che intacca il diritto alla mobilità dei cittadini. Parliamo di un taglio di 1,7 miliardi sulle strade provinciali dell’intero Paese. Per Roma Capitale, i tagli previsti per gli anni 2025 e 2026 ammontano quasi 13 milioni di euro rispetto ai 18 milioni inizialmente assegnati. Per le province lombarde, su 63 milioni stanziati ne arriveranno solamente 19: un taglio del 70%. E alla città metropolitana di Milano non andranno circa 8 milioni. Per la Provincia di Perugia i tagli tra 2025 e 2028 ammonterebbero al 48%. Dai 21 milioni e 331mila euro previsti ne verrebbero decurtati 10 milioni 239mila. Infine, per le Provincie della Sicilia si parla di 34 milioni in meno per il 2025/2026. Nella sola provincia di Enna si passa da oltre 2 milioni e 860mila euro a 860mila euro, mentre in provincia di Messina da quasi 9 milioni di euro a 2 milioni e 600mila euro”, spiega Lucciarini De Vincenzi.

“Eppure si tratta di risorse già assegnate e vincolate a interventi progettati e in fase di realizzazione, col risultato che verranno bloccati o rimodulati cantieri e opere già in corso. Le infrastrutture sono essenziali per lo sviluppo del Paese: ecco perché Ali ribadisce il suo impegno al fianco degli amministratori locali. Siamo al fianco degli enti territoriali: il Governo dia al più presto risposte”, conclude Lucciarini De Vincenzi.