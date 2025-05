Si è concluso In-Box dal Vivo, fase finale del progetto dedicato agli artisti emergenti

L’edizione 2025 di In-Box Verde, ideato e gestito da Straligut Teatro, si conclude con In-Box dal Vivo, fase finale del progetto dedicato alla promozione del teatro emergente italiano che quest’anno punta i riflettori sul teatro per le nuove generazioni. La città di Siena ha accolto giovanissimi e scolaresche della provincia, ma anche artisti, operatori e giornalisti del settore provenienti da tutta Italia. Le otto compagnie finaliste sono andate in scena nei bellissimi Teatri di Siena e i partner della rete hanno selezionato le proposte artistiche da inserire nella loro programmazione: i finalisti si esibiranno all’interno di teatri, festival, rassegne e circuiti regionali, durante le stagioni teatrali 2025/26 e 2026/27.

Divisoperzero vince con Officina Prometeo, performance sul fascino del mito tra strampalate marionette self-made e insoliti oggetti di scena; lo spettacolo si aggiudica 24 repliche, compresa quella senese di In-Box dal Vivo. Al secondo posto La stanza di Agnese di Meridiani Perduti Teatro (21 repliche e menzione speciale Osservatorio In-Box Verde). Terze pari merito la Compagnia del Buco con Doors (16 repliche) insieme a Ida e la bambina nuova di Associazione Culturale S.T.A.R (16 repliche e menzione speciale In-Box Generation, assegnata da studentesse e studenti dell’Università degli Studi di Siena).

Seguono Sciopero! Ovvero quella volta che il Lupo smise di lavorare di Schedìa Teatro (14 repliche), Faboo di Theatre DeGart (11 repliche), Pollicino Show di Gruppo Ibrido (6 repliche) e Sono solo parole di Zerocomma Zero Uno (4 repliche).

In-Box dal Vivo ha trasformato la città di Siena in un crocevia del teatro contemporaneo italiano, un appuntamento che ogni anno diviene festival, vetrina, ma soprattutto festa per tutti i cittadini. L’aspetto più rilevante, oltre ai risultati in termini di repliche, è stata la centralità degli spettacoli messi in scena dalle compagnie finaliste. Le otto realtà artistiche sono giunte a questo traguardo dopo un lungo percorso di selezione, offrendo una rappresentazione concreta e dinamica della professionalità che anima il teatro per le nuove generazioni.

E adesso il bando In-Box

Chiuso In-Box dal Vivo, cominceranno le tournée degli spettacoli In-Box Verde, che proseguiranno per i prossimi 24 mesi. Nel frattempo, entro la prima metà di luglio toccherà al bando In-Box, dedicato alle proposte più interessanti del teatro emergente italiano per adulti.

In-Box è un progetto di Straligut Teatro, sostenuto dal Comune di Siena, dai Teatri di Siena, dalla Regione Toscana, dall’Università di Siena, è riconosciuto dal Ministero della Cultura ed è realizzato in collaborazione con Sonar, Residenze Artistiche Toscane (RAT), Assitej e Theatron 2.0.