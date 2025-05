Sviluppare nei bambini le abilità fonologiche e metafonologiche: a Pisa un laboratorio di potenziamento dei prerequisiti scolastici.

Pisa – Le abilità fonologiche, in linguistica, si riferiscono alla capacità di analizzare, manipolare e comprendere i suoni (fonemi) della lingua. Sono una componente cruciale dello sviluppo del linguaggio e dell’apprendimento della lettura e della scrittura

Le abilità metafonologiche, definite anche competenze metafonologiche, si riferiscono alla capacità di riflettere e manipolare i suoni della lingua, in particolare i fonemi, che costituiscono le parole . Questa capacità è fondamentale per l’apprendimento della lettura e della scrittura e si sviluppa fin dalla scuola dell’infanzia

Vediamole nel dettaglio:

Le abilità fonologiche si riferiscono alla capacità di percepire, riconoscere e manipolare i suoni del linguaggio parlato, in particolare i fonemi (le unità minime di suono). Sono competenze che si sviluppano precocemente e comprendono:

– Discriminazione uditiva: distinguere suoni simili (es. /p/ vs /b/).

– Identificazione del suono iniziale o finale di una parola.

– Riconoscimento di rime: es. “gatto” rima con “tappo”?

– Segmentazione fonemica: dividere una parola nei suoni che la compongono (es. “mela” → /m/-/e/-/l/-/a/).

– Fusione fonemica: unire suoni per formare parole (es. /c/-/a/-/n/-/e/ → “cane”).

Sono abilità implicitamente apprese attraverso l’ascolto e la produzione del linguaggio.

Le abilità metafonologiche sono una sottoclasse delle abilità metalinguistiche, ovvero le capacità di riflettere e manipolare consapevolmente i suoni del linguaggio. In altre parole, sono la consapevolezza fonologica resa esplicita e deliberata.

Queste abilità includono:

– Contare i suoni in una parola.

– Isolare un suono specifico.

– Sostituire un fonema con un altro per creare nuove parole (es. “pane” → cambio /p/ con /c/ → “cane”).

– Invertire l’ordine dei suoni.

– Dividere parole in sillabe o fonemi in modo consapevole.

Queste abilita’ sono cruciali per l’apprendimento della lettura e della scrittura, soprattutto nei sistemi alfabetici come l’italiano.

