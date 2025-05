FERRUCCIO COLAMARIA ENTRA NEI QUADRI NAZIONALI UDICON

Un importante riconoscimento per l’impegno e la dedizione al servizio dei consumatori: Ferruccio Colamaria, già presidente provinciale dell’Unione per la Difesa dei Consumatori (UDiCon) di Cosenza, è stato eletto nella Presidenza Nazionale dell’Associazione. Colamaria subentra a Vincenzo Paldino, recentemente eletto nel consiglio regionale dell’Emilia.

UN TRAGUARDO CONDIVISO CON LA SQUADRA

Un traguardo che desidero condividere con tutti voi – commenta Colamaria – e un motivo di orgoglio a livello personale. Desidero ringraziare di cuore la Presidente Nazionale Martina Donini per aver proposto il mio nome e tutto il Direttivo Nazionale per la fiducia che mi è stata accordata.

IMPEGNO E DEDIZIONE PER LA TUTELA DEI CITTADINI

Il pensiero del neo componente della Giunta nazionale va anche al territorio che lo vede in prima linea in tante battaglie per la rivendicazione dei diritti e alla squadra che ogni giorno lavora con passione di fianco a lui. Questo risultato – sottolinea – è anche vostro. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con me con tanto impegno.

UNA NUOVA SFIDA ALL’INSEGNA DELLA RESPONSABILITÀ

Ora inizia una nuova sfida – prosegue – fatta di responsabilità ma anche di tanta voglia di fare. Prometto di metterci impegno, ascolto, umiltà e tutto l’amore che ho per questa associazione. Sempre al servizio delle persone, sempre al fianco dei consumatori. Ora – conclude Colamaria – continuiamo ad andare avanti insieme.

ELEZIONE CHE RAFFORZA PRESENZA TERRITORIO NEL DIRETTIVO NAZIONALE

L’ingresso di Ferruccio Colamaria nella Presidenza Nazionale di UDiCon è avvenuta nel corso dell’ultimo Consiglio nazionale riunitosi stamani (venerdì 30 maggio) in videoconferenza e convocata dalla Presidente nazionale Martina Donini. La stessa che ha sancito l’ingresso del presidente Provinciale di Cosenza nei quadri nazionali dell’Associazione.