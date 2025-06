DESTINAZIONE TURISTICO-ESPERENZIALE ODISSEA, 30 ANNI DI RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI

Dalla conquista del settimo posto nella classifica europea dei parchi acquatici stilata da TRAVELCIRCUS, la rinomata piattaforma tedesca di prenotazione online per esperienze di viaggio speciali; alla promozione da parte del tabloid britannico The Sun tra le destinazioni turistiche della Calabria, da non perdere. – Sono, questi, alcuni degli importanti risultati, dal respiro internazionale, che impreziosiscono il curriculum di Odissea 2000, l’Acquapark dei record pronto a celebrare i suoi primi 30 anni di sole, scivoli, responsabilità sociale, promozione culturale, marketing territoriale che terranno compagnia per 86 giorni, quasi tre mesi, famiglie e bambini di tutte le età.

ISTITUZIONI, ESPERTI E ASSOCIAZIONI A CONFRONTO SUL CASO DI SUCCESSO

Da 30 anni ci sono viaggiatori, singoli o famiglie con bambini che decidono di raggiungere Corigliano – Rossano, dalla Calabria e da altre regioni del Sud Italia e di pernottarvi per conoscere anche il resto del territorio. Ecco perché Odissea è, dal 1995, una formidabile destinazione turistico – esperenziale; tema del confronto che sarà ospitato, domani, sabato 14, a partire dalle ore 11, all’interno dell’area Olympus – il pranzo degli dei.

Coordinati e sollecitati da Lenin Montesanto, responsabile comunicazione strategica ed istituzionale di Odissea 2000, il Direttore dell’AcquaPark Odissea 2000 Milena Marino, il Direttore Marketing Daniele Cipollina, il Sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi, il Presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante, il Fumettista, curatore del Giornalino Marina e Marino che sarà presentato per l’occasione, Antonio Federico, il Dirigente Scolastico dell’IIS Majorana di Corigliano-Rossano Saverio Madera, la Pedagogista e Direttrice del Polo Infanzia Magnolia di Corigliano-Rossano Teresa Pia Renzo, il senatore Ernesto Rapani e la Presidente della Terza Commissione del Consiglio Regionale Pasqualina Straface.

CON LE ESPERIENZE E LE EMOZIONI IDENTITARIE DEGLI CHEF ALL’OLYMPUS

A seguire, il punto ristoro Olympus – Il pranzo degli DEI ospiterà lo show cooking identitario degli chef Ercole Villirillo, che tra le altre proposte preparerà la ricetta Al Sole e Mare di Calabria (risotto di Sibari con carota, gamberi rossi dello Ionio, filetti di tonno rosso, stracciatella e lime o bergamotto); Enzo Barbieri, ambasciatore della cucina contadina che porterà in tavola la cipolla di Tropea al Magliocco, i pani farciti con ciambotte della tradizione, la zuppa di fave alla contadina, il misto di conserve della tradizione contadina, lo gnocchetto tradizionale al profumo di mare, la zuppa di pesche condita con il limoncello di Rocca imperiale. Lo chef Antonio Franzè proporrà insalatina di farro antico con baccalà e pomodori secchi, alici croccanti con cipolla rossa di Tropea agrodolce, tortino di asparagi con salsa alla ndujia, una CheeseCalabria, chesecake con ricotta e acciughe; gnocchetti di patate con guanciale, fave e pecorino. L’Istituto professionale Alberghiero Majorana con il quale Odissea 2000 ha avviato un percorso di collaborazione e confronto finalizzato ad elevare la qualità della ristorazione e dell’accoglienza, sarà rappresentato da Pietro Bloise che presenterà le ricottine con cipolla di Tropea e miele di acacia e Antonino Farace, con le alici scattiate al Biondo di Trebisacce su cialda croccante di patate della Sila.

86 GIORNI DI DIVERTIMENTO FINO ALL’8 SETTEMBRE

Dal 14 giugno all’8 settembre. 86 giorni di divertimento. Acquista il biglietto e scopri il Parco su www.odissea2000.it.