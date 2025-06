RIGENERAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA, PARTE RIVOLUZIONE EC

Rigenerazione paesaggistica ed ambientale, valorizzazione delle destinazioni turistico-esperienziali in chiave eco-sostenibile, innovazione, sicurezza e qualità, le imprese calabresi continuano a rappresentare un punto di riferimento in termini di capacità progettuale ad affidamento per il mercato di settore italiano ed europeo. – La calabrese Pan Neto International è stata infatti incaricata, nell’ambito di una importante partnership con la ICC Srl di Roma per quella che si appresta a diventare una vera e propria rivoluzione per Lorica, in Sila, nel comune di San Giovanni In Fiore.

LAGO ARVO, CALABRESE PAN NETO INTERNATIONAL INCARICATA DEL PROGETTO

Mai come in questa nuova sfida – spiega Giuseppe Anselmo, amministratore delegato della Pan Neto, azienda leader in Calabria e nel Sud Italia nella produzione e commercializzazione di materiali bio-edili – l’innovazione è chiamata a coniugarsi indissolubilmente con la tutela dell’ambiente, con la presenza edilizia che non solo non sia invadente, ma che diventi – aggiunge – amica del paesaggio e, soprattutto, rispettosa di una biodiversità che, anche per questo, fa della Calabria una destinazione identitaria e distintiva in Europa. In particolare, la Sila, con il suo patrimonio naturale tra i più ricchi e preziosi del Continente impone un approccio che elevi la qualità degli interventi e ne garantisca la sostenibilità a lungo termine. La nostra – conclude Anselmo – è una missione che va oltre la semplice produzione e sperimentazione di materiali. Per questo abbiamo colto con entusiasmo e determinazione la sfida per la rigenerazione paesaggistica e ambientale dell’area sul Lago Arvo.

INTERVENTO NEXT GENERATION APPALTATO DA COMUNE S.GIOVANNI IN FIORE

Finalizzato alla valorizzazione turistica incentrata sulla sostenibilità e sulla qualità contemporanea, l’intervento rientra nell’ambito del Next generation EU PNRR per realizzare una serie di complessi e coordinati volti alla realizzazione di un sistema sostenibile per l’accessibilità e fruibilità del lungolago della rinomata località montana del Comune di San Giovanni in Fiore, guidato dal Sindaco Rosaria Succurro, che è ente appaltante del progetto.

METODO INNOVATIVO IN CALABRIA, CALCESTRUZZO DRENANTE ECOSOSTENIBILE

I lavori sono iniziati in questi giorni e la Pan Neto International ha già installato il cantiere e portato sul posto l’impianto mobile di betonaggio, un metodo innovativo introdotto in Calabria proprio dall’azienda crotonese. Questo sistema permette la produzione di calcestruzzo drenante, ecosostenibile, ad effetto ghiaino lavato, realizzato con ghiaia calabrese, valorizzando le risorse locali. Sempre nei giorni scorsi è stata posata la prima gettata di betonaggio con questo metodo mai utilizzato finora nella nostra regione.

VELOCITÀ, TRACCIABILITÀ E CONTINUITÀ: VANTAGGI SISTEMA PAN NETO

Si tratta di circa 6 mila mq di sistema miscela che vanta importanti caratteristiche: velocità di intervento (fino a 20 mc all’ora), tracciabilità delle materie prime e la continuità della ricetta, che permette di reimpostare lo stesso lavoro anche a distanza di anni con il medesimo risultato. Una parte di questa pavimentazione, effetto lavato, sarà grigia e una bianca, per distinguere chiaramente le aree pedonali, ciclopedonali e carrabili. L’area di intervento si estende a tutta la zona lungolago, la parte più centrale e protetta di Lorica, che ospita numerose attività turistiche e il molo per l’accesso al battello. Gli interventi a cura di Pan Neto, pronti a partire da lunedì, saranno realizzati da personale specializzato in house