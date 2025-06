TURISMO DEL GUSTO, LEVA DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

Roseto Capo Spulico continua ad investire con convinzione, con capacità di coinvolgimento, con senso del gioco di squadra, con visione istituzionale, con obiettivi di destagionalizzazione nel valore socio-culturale, economico e turistico del turismo esperienziale, in particolare quelli del gusto, quello enogastronomico e quello dei borghi.

TURISMO GUSTO, IL SINDACO PUGLIESE: TREND NAZIONALE CHE VALE MILIARDI

Sottende questa consapevolezza anche e soprattutto la due giorni dedicata, da ieri (sabato 14) fino a tutta la giornata e serata di oggi, domenica 15 giugno, alla tradizionale Festa della Ciliegia & dei Sapori DE.CO., promossa dall’Amministrazione Comunale e giunta alla sua undicesima edizione.

Nel nostro piccolo – dichiara il Sindaco Giovanni Pugliese – abbiamo l’ambizione di incrociare un trend, quello del turismo del gusto ed enogastronomico, che nei soli primi mesi dell’anno in corso (fino a maggio) ha già fatto registrare, secondo Coldiretti e Terranostra, ben 9 miliardi di spesa.

ENOGASTRONOMIA MOTORE VIAGGIO, MOTIVAZIONE PIÙ FORTE PER VACANZA

A trainare la spesa turistica sono soprattutto le esperienze legate al cibo: non solo ristoranti, ma agriturismi, mercati contadini e prodotti tipici che trasformano l’enogastronomia in motore del viaggio, la voce principale nella spesa dei viaggiatori e una delle motivazioni più forti nella scelta del Belpaese come meta di vacanza.

CREDIAMO E INVESTIAMO NEL RAPPORTO CUCINA, TERRITORI E FILIERE AGRICOLE

Per queste ragioni e per questi numeri – sottolinea il Primo Cittadino – crediamo sia giusto (sebbene ancora spesso ancora difficile nel nostro territorio) investire nel rapporto tra cucina, territori e filiere agricole, perché la cucina è uno dei principali motori dell’economia turistica italiana ed una delle leve più forti per lo sviluppo economico e occupazionale.

FA DA TRAINO LA FITTA RETE DI ESPERIENZE AUTENTICHE LEGATE AL TERRITORIO

A fare da traino a tutto ciò, stando a report e numeri, è una rete sempre più fitta di esperienze autentiche e legate al territorio: dalle sagre di paese alle strade del vino, passando per gli oltre 26mila agriturismi attivi in Italia. A questi si aggiungono anche le più recenti forme di turismo legate ai prodotti tipici, come l’enoturismo, il birraturismo, l’oleoturismo e il turismo dei formaggi, che continuano a guadagnare attenzione e partecipazione.

VINCE SOSTENIBILITÀ E QUALITÀ AGRICOLTURA, FUNZIONANO ANCHE LE DECO

Ovviamente un altro elemento chiave è la sostenibilità dell’agricoltura italiana, tra le più avanzate in Europa. L’Italia può infatti contare su 328 specialità Dop, Igp e Stg riconosciute, 529 vini a denominazione, 5.547 prodotti alimentari tradizionali e le Denominazioni di Origine Comunale (DE.CO.) come – scandisce Pugliese – e’ stato fatto per la nostra Ciliegia, la Pitta Liscia, la Soppressata, la Salsiccia, il Filettuccio ed il nostro Extravergine.

TURISMO DEL GUSTO: STRATEGIE PER PROMUOVERE I BORGHI ATTRAVERSO I PRODOTTI LOCALI. È, questo, il tema del momento di confronto che, nell’ambito dell’11esima edizione della Festa della Ciliegia & dei Sapori DE.CO., sarà ospitato oggi, domenica 15, alle ore 19 nell’Atrio Comunale Castrum Roseti.

CON L’ASSESSORE GALLO INTERVERRANNO ANCHE DIRETTORI GAL E ARSAC

Coordinati e sollecitati dal comunicatore strategico e lobbista Lenin Montesanto, insieme al Primo Cittadino, interverranno il Direttore del GAL Sibaritide Franco Durso, il consigliere provinciale Tiziana Battafarano, il Direttore dell’ARSAC Fulvia Michela Caligiuri e l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo.

TRA LE MURA MEDIEVALI MUSICA TRADIZIONE E ARTIGIANI DEL GUSTO

L’incontro sarà preceduto, alle ore 17,30 in piazza La Ragione, dal live show a cura de L’Epoca del Cornetto della Maestra Pasticciera Carmela Milano Seguirà, alle ore 20, l’apertura degli Stand DE.CO che saranno allestiti all’interno delle mura medievali e che accoglieranno produttori locali e piccoli artigiani del gusto. La serata sarà animata dalle sonorità e dai ritmi degli strumenti tradizionali (cassa, fisarmonica, organetto, chitarra, tamburello, zampogna, ciaramella) suonato da I CANTORI DI CALABRIA.

PARTNER PER 11A EDIZIONE NELLA LOCALITÀ BANDIERA BLU

Partita ieri, sabato 14, da Piazza Dante, la due giorni di iniziative promosse dal Borgo Autentico d’Italia che ospita il prestigioso Castello Federiciano affacciato sullo specchio d’acqua, Bandiera Blu 2025, e’ stata organizzata in compartecipazione con ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura calabrese).

AI BAMBINI GLI ATTESTATI DI PICCOLI AMBASCIATORI DELLA CILIEGIA

Protagonisti della prima giornata sono stati i bambini con il laboratorio artistico Baby Cherry Artist, l’attività creativa ed educativa dedicata alla ciliegia, accompagnata da giochi, balli, gadget e la consegna degli attestati di Piccolo Ambasciatore della Ciliegia.

DALLA CILIEGIA ALL’EVO PASSANDO DALLA PITTA LISCIA, IL VALORE DELLE DECO

Hanno fatto registrare interesse e partecipazione la cerimonia inaugurale con la presentazione, da parte del Consigliere delegato all’Agricoltura Carmelo Salerno, dei prodotti DE.CO. rosetani (Ciliegia, Pitta Liscia, Soppressata, Salsiccia, Filettuccio e Olio EVO), gli stand enogastronomici con le produzioni tipiche e la musica ed il ritmo itineranti per le vie del centro storico della TAKABUM Street Band.