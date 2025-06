Congresso Partito Democratico …la strada del cambiamento è già tratteggiata

Alessandro Grandinetti, già Consigliere alla Terza Circoscrizione del Comune di Cosenza e iscritto al PD da lungo corso, con la candidatura a Segretario del Circolo nella citta di Cosenza, evidenzia che per il rilancio dell’attività politica sul territorio c’è bisogno di uscire dal sistema correntizio che ha caratterizzato gli ultimi anni e sollecita la creazione un nuovo modo di intendere la vita del Partito e della rappresentanza all’interno dei vari organismi che lo compongono.

C’è bisogno di un percorso alternativo e coinvolgente, rivolto non solo agli Iscritti e a tutti i simpatizzanti ma esteso all’intero elettorato del centrosinistra.

Valori etici e morali da vivere giornalmente in tutti gli ambienti che si frequentano e la Politica non può essere esente da questa voglia di novità.

Bisogna tessere sul territorio una nuova prospettiva di partecipazione.

La piattaforma presentata dai vari amministratori e dirigenti del partito merita di essere valorizzata e deve trovare terreno fertile affinché dal giorno dopo della elezione degli organismi si possa attuare una rinnovata presa di coscienza del cambiamento in corso.

Ci si auspica che la condivisione di un’alternativa alla destra di Governo e alla Regione possa trovare dopo questa metamorfosi dirigenziale uno slancio verso avventure politiche sempre più vincenti e convincenti.

L’obiettivo è di costruire “ponti” tra tutte le parti in causa e soprattutto di riattivare il senso di partecipazione dei cittadini alla vita sociale e al Bene comune, di animare la voglia di spendersi sul territorio con una serie di incontri sui veri bisogni dei cittadini e dei vari quartieri (da qui l’importanza del ruolo dei Circoli) spesso dimenticati dalla cultura dell’io che prevale su quella del “noi”.

Incontri periodici, formazione, confronto, apertura e soprattutto Lealtà verso il Partito e gli Elettori, solo così si cresce insieme e si diventa punto di riferimento per tutti.

L’augurio è che i prossimi congressi di circolo e provinciali siano l’inizio di questo tanto atteso cambio di passo, lo meritano gli iscritti e tutto il partito.