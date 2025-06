Grande successo al Riva Restaurant di Falerna per il Grand Chapitre d’Italia

Dalle sciabolate allo champagne che perfettamente si abbina all’alta cucina del Riva Restaurant, musica dal vivo e grandi emozioni, la Confrérie du Sabre d’Or, in occasione del 20° anniversario dell’Ambasciata Italiana della Confraternita, ha scelto il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna per rendere omaggio alla Calabria e nominare i nuovi chevaliers.

<< Siamo qui sicuramente a promuovere lo champagne ma con piacere vogliamo omaggiare anche la Calabria e l'Italia>> ha dichiarato Edi Della Sala, ambasciatore della sede italiana della confraternita.

La Confrérie du Sabre d’Or, dal 1986 promuove e diffonde l’arte del sabrage, ovvero il taglio del collo della bottiglia di champagne con l’uso della sciabola, rituale ormai “di battesimo” in ogni evento del Riva.

L’evento, organizzato dalla Discover Italy Foundation ETS ha accolto i più importanti membri della confraternita, tra questi il Grand-Maître Jean Claude Jalloux, il quale ha nominato i nuovi Chevaliers.

Tra il più importanti: Malito Domenico, Caputo Eugenio Francesco – noto avvocato lametino specializzato in diritto dell’immigrazione, D’Agostino Fabrizio – Presidente della Federalberghi Calabria, Gemma Gesualdi – Presidente dell’Ass. Brutium che da sempre si impegna a far conoscere nel mondo le potenzialità della nostra terra, Claudio Greco – stilista e artista poliedrico, Matteo Tubertini – consigliere delegato della Guglielmo SpA e Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Giglio Ruggiero – Manager KGMI SpA esperto in Fondi Comunitari, Morrone Pietro – Dermatologo, Paradiso Fernando – Presidente della Paradiso Group, Scerbo Salvatore – ingegnere leader del fotovoltaico. Insieme a loro anche Roberto Lauro, Maria Cristina di Marco, Marco Guidobaldi, Giuliano Maltempi, Francesca Scacchioli, Piero Farina e Diego Scasciafratte.

A sorpresa, prima del Gran Gala’ che ha concesso a tutti i presenti di sciabolare dell’ottimo champagne da gustare con l’alta cucina dello Chef del Riva, Francesca Mannis, una premiazione per il patron dell’evento. Roberto Gallo ha ricevuto la tessera di socio onorario del Club Ferrari.

Protagoniste dell’evento sono state anche le Ferrari che hanno illuminato di rosso, e non solo, Piazza Riva.

<< Ci riempie di gioia che questo importante evento sia stata scelta la Calabria, in particolare il Riva, per tutti noi e' una grande soddisfazione ed un grande onore. E' bello avere sempre un'occasione per brindare alle cose belle che la vita ci riserva>> ha dichiarato Roberto Gallo.