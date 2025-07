La Roccolo Cross Country debutta il 6 luglio

Una nuova sfida, un nuovo traguardo da condividere. Nasce la prima edizione della Roccolo Cross Country, la corsa campestre non competitiva che si terrà domenica 6 luglio 2025 nel cuore del Parco del Roccolo, con partenza dal Campo Sportivo “Caccia Dominioni” di Casorezzo e arrivo al Parco Comunale “Falcone e Borsellino” di Busto Garolfo. Un evento che unisce sport, natura, inclusione e comunità, nato grazie alla collaborazione tra le Pro Loco di Casorezzo e Busto Garolfo, le rispettive amministrazioni comunali, Pils Parco del Roccolo e con il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia. A sostenere l’iniziativa anche la BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, sponsor storico dell’ASD Running Bustese, motore organizzativo della manifestazione.

«Siamo contenti per questa nuova avventura – racconta Paolo Sangregorio, presidente Running Bustese –. È un’iniziativa che nasce dal basso, spinta dalle associazioni del territorio, dalle Pro Loco, dal desiderio comune di valorizzare il Parco del Roccolo e di proporre un’occasione di sport davvero aperta a tutti. Aver ottenuto il patrocinio del Consiglio Regionale, grazie alle Pro Loco locali, è un segnale importante, ci dà forza e conferma che la direzione è quella giusta».

Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha dichiarato «Portare un evento così partecipato all’interno del Parco del Roccolo in piena estate è un modo concreto per continuare a far vivere e scoprire il nostro territorio anche in estate. È particolarmente significativo che sia stato previsto un percorso accessibile anche a chi ha disabilità motorie: l’attenzione all’inclusione è un segno di maturità sociale e di civiltà. Questa manifestazione rappresenta perfettamente lo spirito che anima la nostra banca: creare occasioni di comunità, rendere protagoniste le persone e dare valore ai luoghi in cui viviamo».

Tre i percorsi pensati per la Roccolo Cross Country: 10 km (consigliato solo ai podisti), 6 km e 4 km. Proprio quest’ultimo rappresenta una grande novità, realizzato su sede ciclabile, che corre accanto al Parco del Roccolo, èpensato per favorire l’inclusione e la partecipazione di persone con diverse esigenze motorie. «È la prima volta che disegniamo un tracciato specifico per persone con disabilità – continua Sangregorio –. È semplice, accessibile, è pensato per disabili accompagnati. Un percorso simbolico, gratuito, che attraversa il parco e si ferma per un ristoro proprio al presidio della discarica: un segnale forte, per sottolineare la bellezza del territorio ma anche le sue fragilità».

L’evento è molto più di una corsa: è un esempio concreto di sinergia tra realtà diverse. «Dopo la “Busto di sera” non avevamo in programma un’altra manifestazione, ma l’entusiasmo delle Pro Loco e il supporto del territorio ci hanno convinti – spiega ancora Sangregorio –. Ognuno sta contribuendo: dalla preparazione dei cartelli chilometrici al supporto economico, alla gestione del ristoro, fino al servizio navetta che accompagnerà i partecipanti da Busto Garolfo a Casorezzo per il rientro. Anche il Milan Club di Busto Garolfo, che proprio al parco comunale organizza la trentesima festa Rosso Nera, ci ha dato una mano, saranno loro a gestire la ristorazione».

Le iscrizioni sono già aperte online sul sito www.runningbustese.it, con tariffe agevolate (4 euro online, 5 euro sul posto; gratuito fino ai 14 anni; pacco gara per i primi 300 iscritti). È previsto un premio per i cinque gruppi più numerosi e un riconoscimento per tutti i partecipanti al percorso inclusivo da 4 km. Al termine dell’evento, previsto per le 12.30, è disponibile un servizio navetta gratuito per il ritorno a Casorezzo ogni 30 minuti.

«Abbiamo cercato di imparare anche dalle gare dei paesi vicini, come Villa Cortese e Nerviano, per migliorare – conclude Sangregorio –. Non siamo alla quindicesima edizione come loro, ma siamo già a un buon livello. E la cosa più bella è che non ci siamo mai sentiti soli: tutti, davvero tutti, stanno facendo la loro parte. Questo è il successo più grande».

La manifestazione del gode del patrocinio di: Consiglio Regione Lombardia, Pro Loco Casorezzo, Pro Loco Busto Garolfo, Pils Parco del Roccolo, Comune di Casorezzo, Comune di Busto Garolfo, Distretto Sp 128 Busto Garolfo – Casorezzo – Dairago, GEV Lombardia, Protezione Civile Busto Garolfo, G.C.V.P.C Casorezzo

Per informazioni: Paolo 339 5683856 – Mauro 338 9869247 – www.runningbustese.it