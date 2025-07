DA QUASI 20 ANNI IN EATALY AMARELLI RAPPRESENTA LA CALABRIA IDENTITARIA E DISTINTIVA

Se da quasi 20 anni (2006-2026) la plurisecolare esperienza familiare ed imprenditoriale Amarelli, rappresenta la Calabria identitaria e distintiva ed il Made in Italy nel mondo all’interno del contenitore e presidio dell’enogastronomia italiana di qualità Eataly, con il nuovo progetto condiviso anche con il MIMIT e ICE – Italian Trade & Investment Agency, l’agenzia governativa che si occupa dell’internazionalizzazione e digitalizzazione delle imprese italiane, questo percorso di promozione e valorizzazione è destinato a rafforzarsi.

INTERNAZIONALIZZAZIONE, NUOVO PROGETTO PER AZIENDA PLURISECOLARE

È quanto fa sapere Margherita Amarelli, direttore marketing e commerciale, esprimendo soddisfazione per questo nuovo progetto che contribuirà a promuovere la storia e l’identità culturale del prodotto sin dalla sua produzione, esaltandone le ricette e i gusti autentici, in perfetta linea con le politiche dell’azienda Amarelli: educare culturalmente al gusto autentico – sottolinea – e alle ricette della tradizione in alternativa con i prodotti della grande distribuzione.

MARKETING GLOBALE, MA CON RADICI NEL TERRITORIO

Dal 1731 il più importante produttore di liquirizia calabrese, riconosciuta come la più pregiata al mondo e per la cui estrazione industriale la Calabria ha inventato i conci e per queste due motivazioni tra i Marcatori Identitari Distintivi (MID), Amarelli – aggiunge – da tempo esplora un marketing che è globale ma con un linguaggio che affonda nella storia del brand, nella storia di un territorio che preserva una eccellenza, la radice di liquirizia e da tempo sostiene e preserva una etichetta corta, una filiera controllata, un ricetta semplice e, per questo, oggi sempre più rara.

LA PARTNERSHIP CON IL MINISTERO DEL MADE IN ITALY

L’iniziativa prevede la partecipazione agli eventi promossi dal Ministero delle Imprese del Made in Italy (MIMIT) e che si stanno celebrando negli store, vedendo proprio l’oro nero di Calabria, tra i protagonisti indiscussi delle altre celebrità produttive e distintive del Bel Paese, pronto ad esplorare il mondo ultra-digitale.

AMARELLI PROTAGONISTA NELL’AMBIZIOSO PROGETTO DI EATALY

Il nostro brand – sottolinea la Direttrice – è parte integrante dell’iniziativa di Eataly, la catena di punti vendita nata nel 2002 con l’obiettivo di promuovere e vendere prodotti alimentari italiani di alta qualità, diffondendo la cultura gastronomica italiana a livello globale. – Con 50 negozi in 7 paesi, dagli USA al Canada, dalla Francia alla Germania, dal Regno Unito agli Emirati Arabi e alla Svezia, Eataly è un punto di riferimento per la gastronomia sostenibile e responsabile, attenta al rispetto delle stagioni, delle persone e della terra.

PROMOZIONE A 360 GRADI: ONLINE E OFFLINE

Grazie a questa partnership, MIMIT ed EATALY attueranno un piano di azioni promozionali che includono campagne advertising sui social con paid e post organici, e con il coinvolgimento di importanti influencer. Digital web ma anche promozione offline interattiva. Attraverso specifiche attività negli store, accompagnate da digital screening, corsi di cucina, degustazioni curate da chef di grido, concerti di Italia Life Style e storytelling dal taglio culturale che richiami l’artigianalità italiana e la filiera corta, Amarelli, insieme alle altre aziende selezionate, potrà esportare un vero e proprio global marketing dell’identità che fa leva – conclude Margherita Amarelli – sull’enogastronomia italiana di qualità.