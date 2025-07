Sta per arrivare il Lao Fest, evento che celebra il benessere, la natura e le eccellenze del nostro territorio

Sta per arrivare Lao Fest, l’evento che celebra il benessere, la natura e le eccellenze del nostro territorio, all’interno del progetto High Wellness South Italy. Due giorni immersi nel verde, tra accoglienza, sapori autentici e avventure lungo il fiume! Appuntamento da non perdere, dunque, per il prossimo week end, 12 e 13 luglio.

Sabato, il primo giorno, dalle ore 16 si inizia con calore: accoglienza dei partecipanti e degustazione delle eccellenze enogastronomiche locali. Un viaggio nei sapori del Pollino da condividere in compagnia. La domenica, invece, spazio alle attività fluviali. “Preparati a vivere il fiume Lao in modo attivo e rigenerante: escursioni, rafting e contatto diretto con l’ambiente incontaminato della riserva naturale”, fanno sapere gli organizzatori. Campeggio, musica, socialità e natura saranno i protagonisti di questa esperienza unica nel cuore della Calabria. “Segna la data, prepara lo zaino e vieni a scoprire il vero significato di benessere in natura. Ti aspettiamo al Lao Fest”, il messaggio dei protagonisti.

Per oltre un anno, con undici tappe previste, tra Sila e Pollino, è partito il rilancio del turismo montano calabrese. High Wellness South Italy è uno dei migliori progetti premiati in Italia, dal Ministero del Turismo, per la promozione ed il rilancio del turismo montano regionale, attraverso adeguamenti infrastrutturali, creazione e promozione di prodotti turistici sostenibili e la reazione di un sistema di rete di cooperazione tra gli operatori. Sta riscuotendo grandi apprezzamenti nelle diverse tappe svolte finora. Tantissima partecipazione e molta qualità nell’offerta. Lao Fest certamente non sarà da meno con un programma avvincente e tantissimi spunti per un turismo che piace, che coinvolge. E che funziona, soprattutto.

Progetto finanziato nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) – Ministero del Turismo – delibera CIPESS n. 58/2021. Titolo progetto: Highwellness. Area tematica: “Competitività Imprese”. Settore di intervento: “Turismo e Ospitalità” – Scheda 52 “Montagna Italia”.