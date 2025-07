Falerna: Gli imprenditori della costa tirrenica lottano armati di business contro le problematiche del mare

Anche quest’anno il mar Tirreno delle coste calabresi e’ stato protagonista di polemiche e rimbalzi

di responsabilità che confluiscono negativamente su residenti e imprenditori della zona.

Gli imprenditori della costa tirrenica, nella stagione che dovrebbe essere la più ricca, sono costretti

a reinventarsi per garantire al territorio un importante afflusso di visitatori e turisti.

E’ il caso dell’imprenditore che abbiamo scelto di intervistare, Roberto Gallo – proprietario del Riva

Restaurant & Lounge Bar di Falerna – che con innovazione e arte del business è riuscito a garantire

un servizio costante ai suoi clienti, anche in casi di condizioni avverse del mare.

< > annuncia Roberto Gallo.

Una vera e propria novità, perché essendo la location dotata di piscina con gazebi e lettini, si ha la possibilità di fare un rilassante bagno in piscina anche nel caso in cui le condizioni del mare non

siano favorevoli. L’idea di lanciare un menu’ estivo consente inoltre più facilmente a ragazzi e

famiglie di poter accedere a questo servizio, dal momento che i pasti partono da 9€.

< > dichiara Gallo.

In un periodo in cui ancora non sono chiare le soluzioni ma, soprattutto, le condizioni del mare, e’importantissimo dare risalto alle bellezze della costa tirrenica con l’arte del business e il costante impegno di Roberto Gallo, come di molti altri imprenditori locali, ne è la testimonianza.